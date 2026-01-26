Mi cuenta

Suscribete
Vilagarcía

Ravella aplaza por la lluvia el homenaje a los deportados a campos nazis

Fátima Frieiro
26/01/2026 17:34
Una de las placas colocadas en otro punto de Galicia
Una de las placas colocadas en otro punto de Galicia
ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El Concello de Vilagarcía ha decidido aplazar el acto de homenaje a los cinco vilagarcianos deportados a campos de concentración nazis previsto para hoy. Lo hace debido a la alerta por fuertes lluvias y después de haberlo hablado con los familiares invitados al mismo. El gobierno local había elegido precisamente el 27 de enero para la acción por coincidir con el Día Internacional de Conmemoración en Memoria das Vítimas do Holocausto.

Dado que estaba prevista la presencia de las familias de algunos de los homenajeados el ejecutivo socialista acordará con ellos la nueva fecha para descubrir las placas del proyecto Stolpersteine que recordarán a José García Rodríguez, Antonio Quintáns Romero, Ramón Diz Rivas, Antonio Lamas Jueguen y Francisco Lorenzo Varela.

Una de las piedras colocadas en A Coruña

Un acto público en Vilaxoán y Carril recordará a las cinco víctimas del nazismo en Vilagarcía

Las piezas se emplazarán en la Praza da Liberdade (en Carril), en la Praza Rafael Pazos (en Vilaxoán) y en la confluencia entre la Rúa do Río y Valentín Viqueira, en el centro urbano de Vilagarcía. De esta forma se respetará el origen de cada una de las víctimas.

La capital arousana se une así al proyecto Stolpersteine, que está presente en ciudades de todo el mundo y que recuerda a las víctimas del nazismo en los campos de trabajo y en los de concentración.

