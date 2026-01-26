Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Policía inmoviliza un vehículo que circulaba por el centro sin estar dado de alta en Tráfico

Los hechos ocurrieron de madrugada en la calle Maruja Mallo

Fátima Frieiro
26/01/2026 12:53
Un coche de la Policía Local
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía localizaron - en la pasada madrugada- un vehículo que circulaba por la calle Maruja Mallo sin estar dado de alta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Las primeras investigaciones, tal y como señalan fuentes policiales, apuntan a que ese turismo se dio de baja por parte del titular tras un conflicto entre este y la persona conductora en un proceso de compra-venta.

Desde el cuerpo municipal recuerdan que la normativa de seguridad prohíbe la circulación de vehículos que carezcan de permiso de circulación en vigor. De hecho este incumplimiento supone la comisión de una infracción sancionada con 500 euros. Conlleva además la inmovilización del vehículo hasta que la deficiencia sea subsanada. En este caso el turismo fue trasladado al depósito municipal por el servicio de grúa.

