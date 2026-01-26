Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Plataforma pola Sanidade Pública llama a participar en la manifestación del domingo

Fátima Frieiro
26/01/2026 20:44
Un momento de la rueda de prensa
Un momento de la rueda de prensa
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La Plataforma pola Sanidade Pública de O Salnés compareció en rueda de prensa para hacer un llamamiento a que la población de la comarca participe en la gran manifestación convocada para el domingo día 1 en Santiago. La protesta se hace bajo el lema “Mobilízate para defender o teu dereito á saúde” y entre las cuestiones que se reivindican están algunas que afectan directamente al área sanitaria de O Salnés. El responsable del colectivo en esta zona, Xosé Manuel Ribadomar, apuntó a la necesidad de dotar a la comarca de una ambulancia medicalizada y de otra asistencial. “As que hai vese claramente que son insuficientes, dado que teñen que vir dende Caldas ou Padrón”, declaró. No es la única cuestión, dado que también denuncian que hay servicios hospitalarios que se están derivando a la privada. “É o caso das ecografías, que están chamando ao paciente por se quere facela máis rápido no Quirón e se din que non pois métenos de novo na lista de agarda”, subrayó.

Ribadomar apuntó que “a política sanitaria está cada vez máis baseada na súa privatización progresiva” y puso sobre la mesa datos concretos para referenciar que “se están destinando cada vez máis fondos á privada en detrimento da sanidade pública que os precisa”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los técnicos municipales advirtieron del “mal estado” del aglomerado asfáltico del tramo sobre el que está previsto actuar

Adjudicada en 72.454 euros la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo
Chechu López
Seijo celebra el gol de la victoria junto a Álex Rey y Torrado

Seijo, el goleador que aún está aprendiendo el oficio de delantero
Gonzalo Sánchez
Un coche aparcado en una calle en Carreira apareció con una ventanilla abierta y todo su interior revuelto

Empresarios de Ribeira reclama mayor presencia policial en las calles para hacer frente a la reciente oleada de robos
Chechu López
Una de las zonas anegadas en Cuntis

Rescatado un hombre que quedó atrapado en su coche en una pista inundada en Briallos
Fátima Pérez