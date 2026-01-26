La Plataforma pola Sanidade Pública llama a participar en la manifestación del domingo
La Plataforma pola Sanidade Pública de O Salnés compareció en rueda de prensa para hacer un llamamiento a que la población de la comarca participe en la gran manifestación convocada para el domingo día 1 en Santiago. La protesta se hace bajo el lema “Mobilízate para defender o teu dereito á saúde” y entre las cuestiones que se reivindican están algunas que afectan directamente al área sanitaria de O Salnés. El responsable del colectivo en esta zona, Xosé Manuel Ribadomar, apuntó a la necesidad de dotar a la comarca de una ambulancia medicalizada y de otra asistencial. “As que hai vese claramente que son insuficientes, dado que teñen que vir dende Caldas ou Padrón”, declaró. No es la única cuestión, dado que también denuncian que hay servicios hospitalarios que se están derivando a la privada. “É o caso das ecografías, que están chamando ao paciente por se quere facela máis rápido no Quirón e se din que non pois métenos de novo na lista de agarda”, subrayó.
Ribadomar apuntó que “a política sanitaria está cada vez máis baseada na súa privatización progresiva” y puso sobre la mesa datos concretos para referenciar que “se están destinando cada vez máis fondos á privada en detrimento da sanidade pública que os precisa”.