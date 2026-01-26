La falta de validez legal obliga a desconvocar la huelga de la conserva prevista esta semana

La CIG celebró una asamblea en el Auditorio Mónica Ferreirós

La huelga de la conserva convocada para las jornadas de este martes y miércoles no se llevará a cabo. El acta de aplazamiento firmada por los sindicatos CC OO y UGT deja sola a la CIG en las protestas y sin validez legal para llevar a cabo las movilizaciones. Así lo confirmaba la portavoz de la central sindical, Mar Vila, tras una asamblea celebrada en el Auditorio para reorganizarse y determinar qué pasos seguir ahora. Vila anunció una campaña de recogida de firmas entre los delegados de las empresas conserveras –independientemente de sus siglas– para mostrar su rechazo al “preacordo de despachos” firmado en Madrid por parte de CC OO y UGT. Esas firmas las llevarán a la reunión prevista para el lunes día 2. “O que queremos é que se siga negociando, porque consideramos que o que se está poñendo sobre a mesa é un paso atrás”, matizó Vila. La CIG ha criticado a los otros dos sindicatos acusándolos nuevamente de “traición”. Ella lamentó que “CC OO e UGT decidisen romper a unidade de acción sindical firmando un acta de aprazamento das mobilizacións, optando por non participar na manifestación deste pasado sábado e deixando sen validez legal a convocatoria de folga prevista”.

Por su parte desde CC OO, Ricardo Álvarez, acusó a la CIG de “manipular coas súas mentiras” a los trabajadores del sector. Este sindicato realizará a lo largo de toda la semana asambleas en los centros a nivel estatal para ver su posicionamiento sobre la propuesta de la mediación. Álvarez justificó el aplazamiento apuntando a que “houbo un compromiso para analizar o que está sobre a mesa, que podería desbloquear o conflito, así que non tería ningún sentido que seguiramos adiante con el. A lóxica dinos que o hai que estudar”. Y así ha sido. El siguiente movimiento se verá, así pues, el domingo en la reunión fijada para las doce en Madrid.