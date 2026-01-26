Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La falta de validez legal obliga a desconvocar la huelga de la conserva prevista esta semana

El aplazamiento firmado por CC OO y UGT impide que la CIG siga con el parón convocado para este martes y miércoles

Fátima Frieiro
26/01/2026 20:41
La CIG celebró una asamblea en el Auditorio
La CIG celebró una asamblea en el Auditorio
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La huelga de la conserva convocada para las jornadas de este martes y miércoles no se llevará a cabo. El acta de aplazamiento firmada por los sindicatos CC OO y UGT deja sola a la CIG en las protestas y sin validez legal para llevar a cabo las movilizaciones. Así lo confirmaba la portavoz de la central sindical, Mar Vila, tras una asamblea celebrada en el Auditorio para reorganizarse y determinar qué pasos seguir ahora. Vila anunció una campaña de recogida de firmas entre los delegados de las empresas conserveras –independientemente de sus siglas– para mostrar su rechazo al “preacordo de despachos” firmado en Madrid por parte de CC OO y UGT. Esas firmas las llevarán a la reunión prevista para el lunes día 2. “O que queremos é que se siga negociando, porque consideramos que o que se está poñendo sobre a mesa é un paso atrás”, matizó Vila. La CIG ha criticado a los otros dos sindicatos acusándolos nuevamente de “traición”. Ella lamentó que “CC OO e UGT decidisen romper a unidade de acción sindical firmando un acta de aprazamento das mobilizacións, optando por non participar na manifestación deste pasado sábado e deixando sen validez legal a convocatoria de folga prevista”.

La manifestación se inició en Ravella y acabó en la Praza de Galicia

Más de 700 personas claman en Vilagarcía por un convenio de la conserva digno: "Somos traballadoras, non escravas"

Más información

Por su parte desde CC OO, Ricardo Álvarez, acusó a la CIG de “manipular coas súas mentiras” a los trabajadores del sector. Este sindicato realizará a lo largo de toda la semana asambleas en los centros a nivel estatal para ver su posicionamiento sobre la propuesta de la mediación. Álvarez justificó el aplazamiento apuntando a que “houbo un compromiso para analizar o que está sobre a mesa, que podería desbloquear o conflito, así que non tería ningún sentido que seguiramos adiante con el. A lóxica dinos que o hai que estudar”. Y así ha sido. El siguiente movimiento se verá, así pues, el domingo en la reunión fijada para las doce en Madrid.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los técnicos municipales advirtieron del “mal estado” del aglomerado asfáltico del tramo sobre el que está previsto actuar

Adjudicada en 72.454 euros la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo
Chechu López
Seijo celebra el gol de la victoria junto a Álex Rey y Torrado

Seijo, el goleador que aún está aprendiendo el oficio de delantero
Gonzalo Sánchez
Un coche aparcado en una calle en Carreira apareció con una ventanilla abierta y todo su interior revuelto

Empresarios de Ribeira reclama mayor presencia policial en las calles para hacer frente a la reciente oleada de robos
Chechu López
Una de las zonas anegadas en Cuntis

Rescatado un hombre que quedó atrapado en su coche en una pista inundada en Briallos
Fátima Pérez