Vilagarcía
Interceptan en Trabanca Badiña a un conductor que circulaba sin ningún punto en el carné desde 2023
La Policía Local señala que era una persona reincidente en este tipo de conductas
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron en la Rúa da Pena, en Trabanca Badiña, a un conductor al volante de un turismo que circulaba sin puntos en el carné. Puntos que ya había perdido en 2023. Los efectivos municipales le comunicaron que, sin puntos, el permiso no tiene vigencia. La Policía Local procedió a instruir diligencias por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial previsto en el artículo 384 del Código Penal.