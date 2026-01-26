El Concello descarta usar en más ocasiones el racimo de globos de la Festa das Uvas

El racimo de globos estuvo colocado en un lateral de la Praza de Ravella Mónica Ferreirós

El gran racimo de globos que sirvió como adorno en la Festa das Uvas el pasado 31 de diciembre en Ravella no volverá a utilizarse más. Así lo confirmó el alcalde, Alberto Varela, a preguntas del BNG al respecto. Y es que cabe destacar que los nacionalistas se mostraron críticos con la decisión del gobierno local de destinar más de 10.000 euros a este elemento ornamental. Unas críticas esgrimidas también por parte de Esquerda Unida. El regidor declaró que el gran racimo dorado se usó tanto ese día en el entorno de Ravella como en el pasacalles de ambientación justo después de las campanadas. De hecho el elemento sirvió a modo de “photocall” en uno de los laterales de la atestada plaza.

Días después el Concello decidió colocar el gran racimo en el interior del recinto de Fexdega para decorar las actividades del Fexturrón, el gran parque de atracciones con pista de hielo incluida, que se habilitó con motivo de las fiestas navideñas. Y hasta ahí. El racimo no volverá a verse en Vilagarcía. El propio alcalde explicaba que los globos son biodegradables y que duran lo que duran y que cumplieron su cometido tanto en la Festa das Uvas como después en el recinto de Fexdega. De hecho el primer edil volvió a justificar el gasto en que se cumplían 25 ediciones de esta festividad anticipada y que coloca a Vilagarcía en el mapa nacional desde hace años.

Cabe recordar que en un primer momento la intención era, tras las campanadas de las doce del mediodía, soltar el racimo al aire. Algo que finalmente se descartó ante las críticas recibidas por el hecho de que podría ser un elemento contaminante. Eso sí, el racimo se colocó igualmente en el entorno de Ravella y fue perfectamente visible para aquellos que quisieron sacarse unas fotos con él.