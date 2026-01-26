Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello descarta usar en más ocasiones el racimo de globos de la Festa das Uvas

El alcalde, Alberto Varela, explicó que se utilizó ese mismo día y también en el marco del Fexturrón en Fexdega

Fátima Frieiro
26/01/2026 07:00
El racimo de globos estuvo colocado en un lateral de la Praza de Ravella
El racimo de globos estuvo colocado en un lateral de la Praza de Ravella
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El gran racimo de globos que sirvió como adorno en la Festa das Uvas el pasado 31 de diciembre en Ravella no volverá a utilizarse más. Así lo confirmó el alcalde, Alberto Varela, a preguntas del BNG al respecto. Y es que cabe destacar que los nacionalistas se mostraron críticos con la decisión del gobierno local de destinar más de 10.000 euros a este elemento ornamental. Unas críticas esgrimidas también por parte de Esquerda Unida. El regidor declaró que el gran racimo dorado se usó tanto ese día en el entorno de Ravella como en el pasacalles de ambientación justo después de las campanadas. De hecho el elemento sirvió a modo de “photocall” en uno de los laterales de la atestada plaza.

Días después el Concello decidió colocar el gran racimo en el interior del recinto de Fexdega para decorar las actividades del Fexturrón, el gran parque de atracciones con pista de hielo incluida, que se habilitó con motivo de las fiestas navideñas. Y hasta ahí. El racimo no volverá a verse en Vilagarcía. El propio alcalde explicaba que los globos son biodegradables y que duran lo que duran y que cumplieron su cometido tanto en la Festa das Uvas como después en el recinto de Fexdega. De hecho el primer edil volvió a justificar el gasto en que se cumplían 25 ediciones de esta festividad anticipada y que coloca a Vilagarcía en el mapa nacional desde hace años.

Cabe recordar que en un primer momento la intención era, tras las campanadas de las doce del mediodía, soltar el racimo al aire. Algo que finalmente se descartó ante las críticas recibidas por el hecho de que podría ser un elemento contaminante. Eso sí, el racimo se colocó igualmente en el entorno de Ravella y fue perfectamente visible para aquellos que quisieron sacarse unas fotos con él.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El pleno de la corporación municipal ribeirense aprobó por unanimidad la propuesta que se envió a la Diputación de A Coruña

Ribeira y Rianxo destinan unos 130.000 euros del POS+Adicional a reforzar la financiación del SAF
Chechu López
Diego Iglesias proteg el balón ante Leonardo y Óscar Varela

El Cambados cede ante la solidez del Somozas
Gonzalo Sánchez
Elvira Pisos leyó el manifiesto en memoria de la figura y legado de Lorenzo Mariño

La asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño arremete contra la “tiranía” de Donald Trump y Rusia
Chechu López
El Villalonga es décimo con 24 puntos

Un gol en propia brinda un punto al Villalonga FC en su visita al Arnoia
María Caldas