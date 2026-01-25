Una exposición de Luis Garrido en el Centro Comercial recrea los bellos paisajes de Arousa

Luis Garrido con dos de las obras de su exposición Mónica Ferreirós

Una exposición del sanxenxino Luis Garrido permite hacer un recorrido por los bellos paisajes arousanos. Se encuentra en el Centro Comercial Arousa, en la segunda planta, y podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Son más de una veintena de cuadros que recogen algunos de los rincones que se pueden contemplar en un paseo por la comarca de O Salnés.

Algunos de Carril, con sus expresivos atardeceres y sus viveros y el marisqueo que le da vida; pero también Punta Cabalo, en A Illa; paisajes de su Sanxenxo natal o de otros puntos de Galicia, como la Ría de Noia. A sus 77 años y ya jubilado, Luis Garrido vive desde siempre vinculado al mar, en el que trabajaron sus antepasados.

Ahora, ya jubilado, se dedica a pintarlo y a mostrarlo a todo aquel que quiera ver su obra, que define en el realismo y que imprime una sensación de calma. La misma tranquilidad que da contemplar la playa. El Centro Comercial Arousa se convirtió, desde hace tiempo, en un espacio más de cultura en Vilagarcía.

No solo por las exposiciones que acoge, sino también por otras actividades, como la Mesa das Verbas o el Café con Notas (alrededor de la música clásica) que organiza Esther Cabrera. En el caso de la muestra ‘O mar que nos une’, de Luis Garrido, aún se podrá visitar durante tres semanas. También este fin de semana será la última oportunidad para visitar la exposición de Berta Ares en la Sala Rivas Briones. ‘Unánimes incesantes’ ahonda, a través de pinturas, esculturas e instalaciones, en la contaminación en el sentido amplio.