Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Una exposición de Luis Garrido en el Centro Comercial recrea los bellos paisajes de Arousa

Podrá visitarse hasta el 15 de febrero en la segunda planta

Olalla Bouza
25/01/2026 21:36
Luis Garrido con dos de las obras de su exposición
Luis Garrido con dos de las obras de su exposición
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Una exposición del sanxenxino Luis Garrido permite hacer un recorrido por los bellos paisajes arousanos. Se encuentra en el Centro Comercial Arousa, en la segunda planta, y podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Son más de una veintena de cuadros que recogen algunos de los rincones que se pueden contemplar en un paseo por la comarca de O Salnés. 

Algunos de Carril, con sus expresivos atardeceres y sus viveros y el marisqueo que le da vida; pero también Punta Cabalo, en A Illa; paisajes de su Sanxenxo natal o de otros puntos de Galicia, como la Ría de Noia. A sus 77 años y ya jubilado, Luis Garrido vive desde siempre vinculado al mar, en el que trabajaron sus antepasados. 

Ahora, ya jubilado, se dedica a pintarlo y a mostrarlo a todo aquel que quiera ver su obra, que define en el realismo y que imprime una sensación de calma. La misma tranquilidad que da contemplar la playa. El Centro Comercial Arousa se convirtió, desde hace tiempo, en un espacio más de cultura en Vilagarcía. 

No solo por las exposiciones que acoge, sino también por otras actividades, como la Mesa das Verbas o el Café con Notas (alrededor de la música clásica) que organiza Esther Cabrera. En el caso de la muestra ‘O mar que nos une’, de Luis Garrido, aún se podrá visitar durante tres semanas. También este fin de semana será la última oportunidad para visitar la exposición de Berta Ares en la Sala Rivas Briones. ‘Unánimes incesantes’ ahonda, a través de pinturas, esculturas e instalaciones, en la contaminación en el sentido amplio.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La orquesta durante una actuación

El "secreto" de La Fórmula se desvelará el 8 de febrero en Vilagarcía
Olalla Bouza
Imagen parcial del cartel anunciador del acto de homenaje al poeta rianxeiro Manuel Antonio

La asociación Castelao de Rianxo programó para este miércoles un homenaje floral a Manuel Antonio
Chechu López
Vallas en la zona del ambulatorio

Residentes en San Roque critican la presencia de vallas y su peligro para la seguridad de los peatones
Fátima Frieiro
El ideal gallego

La Policía detiene a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que pesa sobre él
Fátima Frieiro