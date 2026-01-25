Residentes en San Roque critican la presencia de vallas y su peligro para la seguridad de los peatones

Vallas en la zona del ambulatorio Gonzalo Salgado

Las personas que residen en la zona de San Roque – próxima al centro de salud– están hartas. El motivo no es otro que una gran cantidad de vallas que, desde hace meses, ocupa buena parte de la acera y también de la calzada por una vivienda que, en su día, mostraba riesgo de derrumbe. “Calquera día vai pasar unha desgracia”, señala un vecino de la zona.

De hecho tanto él como otros vecinos y titulares de negocios de la zona remitieron avisos al Concello para que solucione la situación. El problema no es solo que la acera esté totalmente ocupada por las vallas obligando sí o sí a los peatones a bajar a la carretera si quieren pasar. El asunto va más allá porque esas vallas también ocupan parte de la calzada y obliga a los conductores que circulan por esta importante calle de acceso al centro a realizar maniobras cuando pasan por el lugar.

Piden soluciones

Los vecinos, hartos de esperar a que la situación cambie o se decida optar por otra señalización, quieren que se busque una solución por parte del gobierno local. Señalan además que con esta colocación de vallas “se anularon tamén as prazas para persoas con discapacidade que había na zona” y que el tránsito en ese punto de peatones es constante, dado que es una vía de paso para acudir tanto al centro de salud de San Roque como a las áreas comerciales que hay en el barrio de As Carolinas.

Las vallas fueron movidas en varias ocasiones por los propios peatones que constatan “que son un auténtico perigo”. Ahora – indican los vecinos–”puxéronlles unhas bridas para que sexa imposible facelo. De noite e con choiva non se ve absolutamente nada e ata que pase algo como que un coche leve por diante a un peón parece que non van facer nada para solucionalo”.