Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Residentes en San Roque critican la presencia de vallas y su peligro para la seguridad de los peatones

Fátima Frieiro
25/01/2026 21:24
Vallas en la zona del ambulatorio
Vallas en la zona del ambulatorio
Gonzalo Salgado
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Las personas que residen en la zona de San Roque – próxima al centro de salud– están hartas. El motivo no es otro que una gran cantidad de vallas que, desde hace meses, ocupa buena parte de la acera y también de la calzada por una vivienda que, en su día, mostraba riesgo de derrumbe. “Calquera día vai pasar unha desgracia”, señala un vecino de la zona.

De hecho tanto él como otros vecinos y titulares de negocios de la zona remitieron avisos al Concello para que solucione la situación. El problema no es solo que la acera esté totalmente ocupada por las vallas obligando sí o sí a los peatones a bajar a la carretera si quieren pasar. El asunto va más allá porque esas vallas también ocupan parte de la calzada y obliga a los conductores que circulan por esta importante calle de acceso al centro a realizar maniobras cuando pasan por el lugar.

Piden soluciones

Los vecinos, hartos de esperar a que la situación cambie o se decida optar por otra señalización, quieren que se busque una solución por parte del gobierno local. Señalan además que con esta colocación de vallas “se anularon tamén as prazas para persoas con discapacidade que había na zona” y que el tránsito en ese punto de peatones es constante, dado que es una vía de paso para acudir tanto al centro de salud de San Roque como a las áreas comerciales que hay en el barrio de As Carolinas.

Las vallas fueron movidas en varias ocasiones por los propios peatones que constatan “que son un auténtico perigo”. Ahora – indican los vecinos–”puxéronlles unhas bridas para que sexa imposible facelo. De noite e con choiva non se ve absolutamente nada e ata que pase algo como que un coche leve por diante a un peón parece que non van facer nada para solucionalo”.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Luis Garrido con dos de las obras de su exposición

Una exposición de Luis Garrido en el Centro Comercial recrea los bellos paisajes de Arousa
Olalla Bouza
La orquesta durante una actuación

El "secreto" de La Fórmula se desvelará el 8 de febrero en Vilagarcía
Olalla Bouza
Imagen parcial del cartel anunciador del acto de homenaje al poeta rianxeiro Manuel Antonio

La asociación Castelao de Rianxo programó para este miércoles un homenaje floral a Manuel Antonio
Chechu López
El ideal gallego

La Policía detiene a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que pesa sobre él
Fátima Frieiro