Vilagarcía

La Policía detiene a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que pesa sobre él

Los agentes denunciaron además dos alcoholemias positivas durante la jornada del domingo

Fátima Frieiro
25/01/2026 21:21
Agentes de la Policía Local en una foto de archivo
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él por un delito vinculado a la violencia machista. Los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la madrugada cuando, según fuentes policiales, el varón se encontraba merodeando cerca del portal de la vivienda de la víctima. Según estas mismas fuentes sobre el hombre pesa una medida cautelar que le prohíbe aproximarse a menos de una distancia determinada, comunicarse o frecuentar los mismos lugares que la víctima. El objetivo no es otro que garantizar que esta pueda tener garantizada la seguridad física, psíquica y emocional.

Al detectarse que el hombre estaba cerca del portal de la víctima intervino una patrulla de la Policía Local, que lo detuvo y procedió a su ingreso en los calabozos para su paso a disposición judicial.

Es el segundo caso relacionado con la violencia machista en el que tiene que intervenir la Policía Local – en colaboración en uno de ellos con la Nacional–a lo largo del fin de semana.

Más incidencias

En la jornada del domingo los agentes municipales también ordenaron parar a una persona que conducía un vehículo y que había incurrido en una infracción de tráfico. Fue en ese momento cuando los policías detectaron que la persona olía fuertemente a alcohol y decidieron practicarle la prueba, arrojando esta un resultado positivo.

Según fuentes policiales la persona que conducía el vehículo deberá pagar una sanción de mil euros, lo que conlleva además que le saquen seis puntos del carné.

A mayores, durante otro control de seguridad vial, los agentes policiales detectaron a un vehículo cuya persona conductora arrojó una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos. Ahora podría enfrentarse a un delito contra la seguridad vial. De hecho pasará a disposición de los juzgados de Vilagarcía en una vista rápida.

Durante la mañana, sobre las once menos cuarto, la Policía Local también recibió un aviso por cables del tendido eléctrico sueltos en la Rúa Sobrán. De inmediato acudieron hasta el lugar una patrulla y también efectivos de los servicios de Emerxencias. Los dos equipos también acudieron a la Rúa Otero Pedraio por desprendimiento de una parte de la fachada.

