El "secreto" de La Fórmula se desvelará el 8 de febrero en Vilagarcía

La orquesta durante una actuación Instagram

Sorpresas, emoción y alguna que otra lagrimilla. Son los ingredientes que, aseguran desde la Fórmula, tendrá el acto de presentación de su nueva temporada que, por primera vez, se llevará a cabo en Vilagarcía. “Quería que fose na casa”, explica Antonio Sieira, más conocido como Peke, director y creador de una “fórmula” que lleva triunfando años. Sobre el escenario, se subirán 18 personas. Detrás, otras once, hasta completar un equipo que, ya desde febrero, estará rodando por actos, verbenas y fiestas populares.

Y que contará con algún fichaje estrella que dará “la nota” en el acto de presentación. Será el 8 de febrero, domingo, a partir de las cinco de la tarde, en un Auditorio al que acudirán personas de Asturias o Valladolid, que ya reservaron alojamiento para estas fechas. Y es que La Fórmula, aunque está muy afincada a Galicia, cuenta también con una legión de fans en comunidades como León, Cantabria o Madrid. Allí, entre otros puntos del territorio español, ya tiene confirmadas hasta 30 actuaciones.

El resto serán en localidades gallegas hasta sumar un total de 90, que comenzarán, “por primeira vez”, explica Peke, durante el próximo mes, en el Entroido de Redondela. Será la primera parada de una gira que se dará a conocer en Vilagarcía.

Regalos y sorpresas

Por el momento, todo es una incógnita. De hecho, así se refleja en las redes sociales de la orquesta, donde desde hace semanas vienen haciendo la boca agua con la frase “La Fórmula tiene el secreto”. El repertorio del acto del Auditorio tampoco se puede dar a conocer hasta el propio día 8, pero Peke sí que avanza algunas pinceladas: “Volveremos a conseguir que o público se emocione, tamén que solte algunha lagrimiña”. Habrá también regalos para todos.