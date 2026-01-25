Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El "secreto" de La Fórmula se desvelará el 8 de febrero en Vilagarcía

La orquesta tiene ya casi un centenar de actuaciones que comenzarán el próximo mes en los carnavales de Redondela

Olalla Bouza
25/01/2026 21:35
La orquesta durante una actuación
La orquesta durante una actuación
Instagram
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Sorpresas, emoción y alguna que otra lagrimilla. Son los ingredientes que, aseguran desde la Fórmula, tendrá el acto de presentación de su nueva temporada que, por primera vez, se llevará a cabo en Vilagarcía. “Quería que fose na casa”, explica Antonio Sieira, más conocido como Peke, director y creador de una “fórmula” que lleva triunfando años. Sobre el escenario, se subirán 18 personas. Detrás, otras once, hasta completar un equipo que, ya desde febrero, estará rodando por actos, verbenas y fiestas populares.

Y que contará con algún fichaje estrella que dará “la nota” en el acto de presentación. Será el 8 de febrero, domingo, a partir de las cinco de la tarde, en un Auditorio al que acudirán personas de Asturias o Valladolid, que ya reservaron alojamiento para estas fechas. Y es que La Fórmula, aunque está muy afincada a Galicia, cuenta también con una legión de fans en comunidades como León, Cantabria o Madrid. Allí, entre otros puntos del territorio español, ya tiene confirmadas hasta 30 actuaciones. 

El resto serán en localidades gallegas hasta sumar un total de 90, que comenzarán, “por primeira vez”, explica Peke, durante el próximo mes, en el Entroido de Redondela. Será la primera parada de una gira que se dará a conocer en Vilagarcía.

Regalos y sorpresas

Por el momento, todo es una incógnita. De hecho, así se refleja en las redes sociales de la orquesta, donde desde hace semanas vienen haciendo la boca agua con la frase “La Fórmula tiene el secreto”. El repertorio del acto del Auditorio tampoco se puede dar a conocer hasta el propio día 8, pero Peke sí que avanza algunas pinceladas: “Volveremos a conseguir que o público se emocione, tamén que solte algunha lagrimiña”. Habrá también regalos para todos.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Luis Garrido con dos de las obras de su exposición

Una exposición de Luis Garrido en el Centro Comercial recrea los bellos paisajes de Arousa
Olalla Bouza
Imagen parcial del cartel anunciador del acto de homenaje al poeta rianxeiro Manuel Antonio

La asociación Castelao de Rianxo programó para este miércoles un homenaje floral a Manuel Antonio
Chechu López
Vallas en la zona del ambulatorio

Residentes en San Roque critican la presencia de vallas y su peligro para la seguridad de los peatones
Fátima Frieiro
El ideal gallego

La Policía detiene a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que pesa sobre él
Fátima Frieiro