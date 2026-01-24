Un acto público en Vilaxoán y Carril recordará a las cinco víctimas del nazismo en Vilagarcía

Una de las piedras colocadas en A Coruña ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Los cinco vecinos de Vilagarcía que fueron deportados a campos de concentración nazis a consecuencia de la dictadura franquista recibirán un sentido homenaje el martes 27 en la ciudad que los vio nacer. Son los dos carrilexos José García Rodríguez y Antonio Quintáns Romero, los dos vilaxoaneses Ramón Diz Rivas y Antonio Lamas Jueguen y el vilagarciano del centro Francisco Lorenzo Varela.

El Concello ha elegido esta fecha porque coincide con el día en que las tropas aliadas liberaron el campo Auschwitz-Birkenau en 1945 y que ha sido declarada Día Internacional de Conmemoración en Memoria das Vítimas do Holocausto.

El acto central será en la Praza Rafael Pazos de Vilaxoán a las 11 de la mañana. Estará presidido por el alcalde, Alberto Varela, y contará con la asistencia de familiares de los homenajeados que se logró localizar. De hecho serán estos - Marcela Diz y Joaquín Lamas- quienes descubrirán las "stolpersteine", pequeños cubos de cemento que se incrustan en el suelo y que están presentes en más de 20 países como recuerdo a las víctimas.

A las 12 el acto se trasladará a Carril, a la Praza da Liberdade, con un acto similar. El homenaje concluye con la colocación de una quinta piedra de la memoria en la confluencia de la Rúa do Río con Valentín Viqueira, en pleno centro de Vilagarcía.

Las historias detrás de los nombres

Detrás de los nombres de los cinco homenajeados hay historias personales muy diferentes. Cuatro de los vilagarcianos fueron enviados por los nazis al campo de concentración austríaco de Mauthausen-Gusen, siendo asesinados en la zona de trabajos forzados. El único que logró sobrevivir fue Antonio Lamas Jueguen, liberado por los aliados cuando estos llegaron al campo de Buchenwald, en Alemania, en donde estafa confinado.

Ramón Diz nació en 1887 en Vilaxoán y era marinero de profesión. Durante la República se estableció en Bilbao, donde contrajo matrimonio. Tras la sublevación militar fue evacuado a Francia y detenido por el ejército alemán en mayo de 1940. En agosto de ese mismo año fue trasladado a Mauthausen. Falleció el 27 de enero de 1941.

Antonio Lamas Jueguen nació el 9 de agosto de 1912 en Cortiñas (Vilaxoán). Exiliado a Francia al terminar la Guerra Civil fue detenido por la Gestapo por supuestas "actividades anti nazis" y deportado a Buchenwald en enero de 1944. Fue liberado por los aliados en 1945 y falleció en Gala de Sète en 1989.

José García Rodríguez nació en 1914 en Carril y fue asesinado el 15 de octubre de 1941 en Gusen. Su vecino Antonio Quintáns nació en 1909. Miembro de la CNT fue deportado a Mauthausen en abril de 1941 y en su ficha consta que murió en Gusen el 19 de marzo de 1942.

Por su parte Francisco Lorenzo Varela nació en Vilagarcía en 1896 y era marinero de profesión. Fue deportado al campo de concentración de Angulema (en Francia) primero y después al de Gusen, donde falleció asesinado el 6 de abril de 1941.

Cumplimiento de la Ley de Memoria

Con esta iniciativa el Concello de Vilagarcía busca dar un paso más al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Señalan desde Ravella que quieren dar a conocer la historia de estas cinco víctimas de los nazis y de la represión a los perdedores de la Guerra Civil. Esta acción se suma a los cambios llevados a cabo en el callejero para desterrar por fin nombres vinculados a la dictadura y colocar otros como el de Luis Pando o Laureano Gómez Paratcha.