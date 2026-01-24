Más de 700 personas claman en Vilagarcía por un convenio de la conserva digno: "Somos traballadoras, non escravas"

La manifestación se inició en Ravella y acabó en la Praza de Galicia Mónica Ferreirós

Contra viento y temporal más de 700 personas se hicieron oír en Vilagarcía en la manifestación convocada por la central sindical CIG contra el convenio de la conserva que propone la patronal. La marcha, liderada por un grupo de gaiteiros y plagada de consignas reivindicativas, partió de Ravella y terminó en la Praza de Galicia. El grito era unánime: "Somos traballadoras, non escravas".

En la lectura del manifiesto las trabajadoras hicieron referencia a la posición de los otros dos sindicatos, CC OO y UGT, a los que acusaron de "traición" a la clase obrera y de "facer política de despachos en Madrid". Cabe recordar que estas dos formaciones decidieron aplazar sus protestas para estudiar la propuesta que la mediación puso sobre la mesa y que a la CIG no le convence. "Nin nos consultaron", decían algunas de las afectadas.

Entre las demandas que se reivindicaron en la calle están la equiparación salarial entre hombres y mujeres - "a mesmo traballo, menos salario"-, mejoras en las condiciones salariales, el reconocimiento real de las categorías, complementos objetivos y regulados por convenio y la aprobación del coeficiente reductor.

