Vilagarcía
Interceptan en Vilagarcía a una conductora que circulaba sin ITV, con el carné caducado y que dio positivo en el test de drogas
La Policía Local inmovilizó su vehículo cuando este circulaba por Rodrigo de Mendoza
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a una mujer que circulaba por la avenida Rodrigo de Mendoza sin la ITV obligatoria, con el carné de conducir caducado y que, a mayores, dio positivo en el test de drogas que se le practicó. El suceso tuvo lugar de madrugada y los agentes del cuerpo municipal procedieron a la inmovilización del vehículo en cuestión y a abrir diligencias a la conductora.