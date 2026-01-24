Mi cuenta

Vilagarcía

Interceptan en Vilagarcía a una conductora que circulaba sin ITV, con el carné caducado y que dio positivo en el test de drogas

La Policía Local inmovilizó su vehículo cuando este circulaba por Rodrigo de Mendoza

Fátima Frieiro
24/01/2026 13:23
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local
Gonzalo Salgado
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a una mujer que circulaba por la avenida Rodrigo de Mendoza sin la ITV obligatoria, con el carné de conducir caducado y que, a mayores, dio positivo en el test de drogas que se le practicó. El suceso tuvo lugar de madrugada y los agentes del cuerpo municipal procedieron a la inmovilización del vehículo en cuestión y a abrir diligencias a la conductora.

