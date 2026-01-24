El BNG demanda a Ravella una solución urgente tras los daños que el temporal hizo en el campo de Bamio

Los concejales del BNG (los dos de la derecha) en una sesión plenaria GONZALO SALGADO

El BNG de Vilagarcía insta al gobierno local a actuar de forma urgente en el campo de fútbol Mari Paz Vilas, en Bamio. Las instalaciones sufrieron daños importantes tras el paso del último temporal, “Ingrid”, por la ciudad. Debido a esto buena parte del material del club deportivo se vio gravemente afectado. Tal y como señaló este periódico ese mismo día el viento arrancó el tejado de las oficinas y este quedó sobre una barandilla y sobre una de las porterías del campo de juego.

Desde el BNG inciden en que, tan pronto como el club contactó con ellos, su portavoz, Xabier Rodríguez, acudió a comprobar “in situ” lo acontecido y los daños ocasionados. La situación era caótica, dado que en el interior de las oficinas se guardaban ordenadores, frigoríficos, equipos de megafonía y archivos y personal histórico del club.

Almacén provisional

El Bloque declara que el material que pudo salvarse está ahora almacenado provisionalmente en la única sección de los vestuarios del campo que –a día de hoy–no sufren goteras y filtraciones del graderío. De hecho los nacionalistas lamentan que el club no disponga de otro espacio a cubierto para poder guardarlo. Esta situación, dice el BNG, “provocará polo tanto a perda do uso do material nas vindeiras semanas ou meses, mesmo coincidindo con competicións deportivas, con implicacións para todas as xogadoras e xogadores que os usan a diario”.

Mal estado

La formación recuerda que ya fue en el mes de septiembre pasado cuando –tras una reunión con la directiva del club– denunciaron la actual situación de las gradas del campo y de los vestuarios. Una zona de propiedad municipal y que suma también “numerosas deficiencias na seguridade perimetral do terreo de xogo, alumeado, accesos, estado das redes e tensores metálicos do recinto deportivo, así como a exposición a actos de vandalismo”.

El Bloque entiende que esta situación se ha visto agravada tras las incidencias del temporal y que, por lo tanto, el Concello debe dotar al club y de “xeito inmediato” de un contenedor en el que poder guardar todo el material y hacer uso de él cuando lo necesiten. Además los nacionalistas insisten en la importancia de llevar a cabo las obras de reparación o estructurales que sean necesarias.

El BNG expone que esta actuación se está negociando con el gobierno socialista de cara a la aprobación de los presupuestos municipales del presente año 2026.