La Fundación ”la Caixa” impulsa el futuro de 763 niños gallegos en situación de vulnerabilidad

El programa CaixaProinfancia acompaña a 67.000 niños en situación de vulnerabilidad en toda España

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa” ha acompañado a lo largo de 2025 a 763 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Galicia, ofreciéndoles apoyo educativo, social

El programa, activo desde 2007, actúa allí donde la desigualdad golpea con más fuerza, para proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, siempre a través de una extensa red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

«La pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables», afirma el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón.

Los datos de impacto del programa confirman resultados positivos en términos de éxito educativo. El 84,7% de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5%.

El programa atiende a niños, niñas y adolescentes de cerca de 459 familias de Galicia que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En el conjunto de Galicia se ha atendido a 763 menores de 459 familias.

Más del 50% son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda. Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo.

Por ello, CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

Acción social con impacto real

En un contexto de creciente desigualdad social —en el que uno de cada tres niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social en España—, CaixaProinfancia refuerza su compromiso con la infancia como una inversión social de alto impacto. El programa ofrece ayudas y servicios que abarcan desde el refuerzo educativo y el acceso a actividades de ocio y tiempo libre, hasta la atención psicoterapéutica individual y familiar, el apoyo educativo a las familias, cuya implicación resulta determinante en el rendimiento académico de los menores, y el equipamiento escolar y la cobertura de necesidades básicas.

CaixaProinfancia actúa sobre los factores que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad, como la falta de autoestima y seguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud visual o auditiva, que inciden directamente en el bienestar y el aprendizaje. Todo ello con una intervención integral orientada a garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida y evitar que el origen social determine el futuro de las personas.

El programa está presente en todas las Comunidades Autónomas y en las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales, y cuenta con un presupuesto anual de cerca de 82 millones de euros.

En 2025, el programa ha acompañado a cerca de 67.000 niños y adolescentes de casi 43.000 familias en situación de vulnerabilidad de toda España, con el objetivo de romper el círculo de la pobreza desde la infancia y ampliar sus oportunidades de desarrollo educativo y personal.