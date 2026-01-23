Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Fiscalía pide tres años de cárcel para un hombre acusado de abuso sexual a una menor

Fátima Frieiro
23/01/2026 20:58
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Fiscalía de Pontevedra pide un total de tres años de cárcel para un hombre acusado de un delito de abuso sexual a una menor de menos de 16 años de edad. El juicio por este caso se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra y será a puerta cerrada para preservar en todo caso la intimidad de la víctima.

Según la información facilitada por el Ministerio Fiscal se pide para el hombre –aparte de los tres años de prisión– la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 500 metros de la víctima. Esto se aplica bien sea en su domicilio, en su lugar de trabajo o estudios u otro cualquiera que ella pueda frecuentar. Además el Ministerio Fiscal apunta que debe imponérsele la prohibición de comunicarse con la menor por cualquier medio o procedimiento durante un tiempo de cinco años.

Según el mismo resumen del escrito de Fiscalía se solicita para el individuo su inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de siete años. Además se pide que se le imponga la libertad vigilada de cinco años, que se ejecutaría en todo caso con posterioridad a la pena privativa de libertad con la obligación además de participar en programas formativos de educación sexual.

Los hechos tuvieron lugar en uno de los municipios dependientes del partido judicial de Vilagarcía y, según exponen desde el Ministerio Fiscal, tuvieron lugar durante el año 2021 en concreto.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Un viejo chopo acabó tumbado por el fuerte viento sobre la fachada de la antigua comisaría de Ribeira

Un viejo chopo acabó tumbado sobre la fachada de la antigua comisaría de Ribeira a causa del fuerte viento que trajo la borrasca 'Ingrid'
Chechu López
El edil de Ensino, Liso González, en la aula inaugurada en 2025

Cambados abordará por 50.000 euros la sustitución del suelo del parque de la Escuela Infantil
A. Louro
El técnico en emergencias sanitarias del 061, Mariano Moares, en el centro de la imagen, impartió la formación a los agentes municipales rianxeiros

Los policías locales de Rianxo perfeccionan su formación sobre la utilización en emergencias de desfibriladores semiautomáticos
Chechu López
OBK celebra 35 años sobre los escenarios

El Son do Mar trae a OBK y a Tam Tam Go a Meaño y suma otro día de conciertos
Redacción