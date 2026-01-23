La Fiscalía pide tres años de cárcel para un hombre acusado de abuso sexual a una menor

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Fiscalía de Pontevedra pide un total de tres años de cárcel para un hombre acusado de un delito de abuso sexual a una menor de menos de 16 años de edad. El juicio por este caso se celebrará la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra y será a puerta cerrada para preservar en todo caso la intimidad de la víctima.

Según la información facilitada por el Ministerio Fiscal se pide para el hombre –aparte de los tres años de prisión– la prohibición de acercarse a una distancia inferior a 500 metros de la víctima. Esto se aplica bien sea en su domicilio, en su lugar de trabajo o estudios u otro cualquiera que ella pueda frecuentar. Además el Ministerio Fiscal apunta que debe imponérsele la prohibición de comunicarse con la menor por cualquier medio o procedimiento durante un tiempo de cinco años.

Según el mismo resumen del escrito de Fiscalía se solicita para el individuo su inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de siete años. Además se pide que se le imponga la libertad vigilada de cinco años, que se ejecutaría en todo caso con posterioridad a la pena privativa de libertad con la obligación además de participar en programas formativos de educación sexual.

Los hechos tuvieron lugar en uno de los municipios dependientes del partido judicial de Vilagarcía y, según exponen desde el Ministerio Fiscal, tuvieron lugar durante el año 2021 en concreto.