Diario de Arousa

Vilagarcía

El Puerto roza su récord histórico en movimiento de mercancías y supera las 1,5 millones de toneladas

Fátima Frieiro
23/01/2026 18:37
Imagen del Puerto de Vilagarcía
Imagen del Puerto de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
El Puerto de Vilagarcía se quedó en el año 2025 a solo 5.000 toneladas de batir un nuevo récord. La rada arousana acaba de cerrar su segundo mejor ejercicio de su historia con un tráfico portuario de 1.547.965 toneladas. Con relación al pasado año el incremento de tráficos ha sido del 9,4%, debido sobre todo al aumento en categorías como la de los graneles líquidos y la mercancía general.

De hecho es en esta última en donde más incremento se ha registrado y en la que los tráficos aumentaron un 17,4% con relación a la anualidad anterior alcanzando un total de 832.190 toneladas. Dicen desde la Autoridade Portuaria que es la mejor cifra en el movimiento de mercancía general de toda la historia del puerto arousano. Es, además, la segunda ocasión en la que la rada mueve más de 800.000 toneladas de mercancía general en un año.

En contenedores

En cuanto a la mercancía contenorizada se movieron un total de 38.484 TEUs, con un aumento del 16,9% con relación a 2024. Es el segundo mejor registro del puerto arousano en movimiento de TEUs en un año – solo por detrás de 2019, año en el que se superaron los 41.000 TEUs–. En toneladas el movimiento de contenedores aporta 322.898 toneladas al balance de tráficos de 2025. Este año que acaba de terminar fue, además, el del debut del tráfico ro-ro y que aportó 167.721 toneladas a este balance anual.

Desde el Puerto entienden que es una cifra muy destacada, considerando que la operativa regular de este servicio ro-ro tuvo lugar a finales del mes de mayo.

Cabe recordar que este conecta Vilagarcía con el puerto de Róterdam y tiene periodicidad semanal con escalas todos los martes en el puerto arousano. La “Ruta Ibérica” puesta en marcha por P&J Carrasco, DFDS y Norsk Hydro tiene en el aluminio su principal mercancía, pero está abierta a otros tipos de carga.

Más mercancía

En el reparto de tráficos portuarios el segundo lugar lo ocupan los graneles sólidos, con 384.203 toneladas. Con relación al año anterior se registra un descenso del 6,8%. En esta categoría destaca el aumento en el movimiento de cemento y de urea. El primer puesto se lo lleva el cereal, del que se movieron más de 100.000 toneladas.

En graneles líquidos se cierra el año con un total de 323.844 toneladas y una subida del 13,1% en relación a 2024. Desciende el metanol y la parafina y suben el resto de productos. El aceite se coloca en primer lugar.

