El Gobierno autoriza los fondos de la UE para mejorar Veiga do Mar e incrementar el VaiBike

Imagen de una de las estaciones del servicio del VaiBike Gonzalo Salgado

La mejora de la desgastada calle Veiga do Mar y la ampliación del servicio de préstamo de bicicletas VaiBike con vehículos eléctricos están un paso más cerca. La Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda acaba de publicar la resolución definitiva que otorga cuatro millones de euros a la administración local para llevar a cabo varios proyectos además de los citados. Son por ejemplo, la ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa (con un presupuesto total de 3,2 millones); la rehabilitación del edificio adquirido en Os Duráns para albergar el centro de Servizos Sociais (900.000 euros) y las mejoras de las calles Aduana y Cruz en Carril (800.000 euros). Las obras en total supondrán una inversión de 6,5 millones, pero cuatro de ellos se financian con fondos europeos. De hecho así lo exponen las bases de la convocatoria, que indican que las inversiones son con un porcentaje de participación de 60-40%.

En concreto la subvención que recibe la localidad arousana es de 3.872.912 euros de un montante total de 6.454.853, que es lo que suman las cinco actuaciones previstas.

La parte del Concello

Del tanto por ciento que le corresponde poner a la administración municipal esta lo cubrirá con recursos propios y planes y ayudas de otras administraciones como son las de la Diputación. El gobierno local declara que también recurrirá a nuevas convocatorias que puedan ir surgiendo.

El ejecutivo presidido por el socialista Alberto Varela tilda de fructífera la gestión que lleva realizando a lo largo de estos años para captar aportaciones de otras administraciones (Edusi, Next Generation y PSTC) destacando el 100% de efectividad, dado que se lograron los fondos de los cuatro planes a los que se presentaron los proyectos. Dicen desde el Concello que los fondos europeos son una importantísima vía de financiación que está permitiendo realizar con mucha más agilidad el modelo de ciudad moderna, sostenible y atractiva que se viene desarrollando desde 2015.

Desde Ravella indican que la aportación de los EDIL todavía podría verse aumentada si en marzo de 2027 se han ejecutado el 40% de las obras, algo que en el caso de la piscina –cuyos trabajos se iniciaron ya el pasado verano– es más que factible.

Actuaciones importantes

Los millones de euros de los fondos EDIL posibilitarán sacar adelante obras muy demandadas por los vecinos. De hecho la reforma integral de Veiga do Mar es una de las actuaciones que más tiempo lleva como reclamación encima de la mesa por parte de la gente de Vilaxoán.

Adecentar el local de Servizos Sociais es otro de los asuntos pendientes después de haberlo comprado en la zona de Os Duráns y ampliar la red del VaiBike es uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Varela.