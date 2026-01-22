Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía cuenta con 326 demandantes de vivienda pública

El DOG publica el ámbito de actuación para desarrollar suelo residencial en As Carolinas y construir 350 pisos

Olalla Bouza
22/01/2026 18:27
La Xunta acaba de publicar en el DOG la delimitación del ámbito de actuación en As Carolinas para desarrollar suelo residencial, donde construirán 350 pisos. Esta resolución, que implica la declaración de interés autonómico de la actuación que se llevará a cabo, aparece justificado en la amplia demanda que existe en el municipio. 

De hecho, explican que en el municipio está acreditado por el elevado número de personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, que asciende a 326. Además, la actuación tiene como objetivo fijar población, especialmente joven, favoreciendo el impulso de la dinamización demográfica en Vilagarcía, “favorecendo, ao mesmo tempo, a implantación de actividades económicas”.

La resolución dictada recoge la aprobación del ámbito de actuación en el ámbito situado entre la Avenida das Carolinas, la Rúa Coca y la de Arealonga, situado al oeste del centro urbano, en las inmediaciones de la carretera nacional N-6640 y atravesado por el río de O Con, que será objeto de transformación urbanística para la creación de suelo destinado, mayoritariamente, a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. La superficie del ámbito es de 6,2 hectáreas.

 La Xunta formalizó, a finales de octubre la adjudicación del contrato de redacción de este PIA a la empresa Antea Iberolatam SL por 195.829 euros. La empresa está redactando este documento, según explican desde la Consellería que dirige María Allegue que se marca como objetivo iniciar las obras de urbanización a lo largo del año 2028.

