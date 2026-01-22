Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Una gala "elegante y emotiva" para recaudar fondos para los enfermos de alzheimer en Vilagarcía

Será el sábado, en el Auditorio, y Concello y Afasal colaboran en su organización

Olalla Bouza
22/01/2026 19:07
Presentación del evento
Presentación del evento
Mónica Ferreirós
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Vilagarcía y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de O Salnés colaboran en una gala “elegante y emotiva” que se celebrará mañana, 24 de enero, en el Auditorio Municipal. 

Será a partir de las 20:30 horas y las entradas se pueden comprar, por un precio único de cinco euros, en la taquilla, desde las 10 a las 13 horas y, por la tarde, desde las cinco hasta el comienzo de la función. 

“A música e a danza para espertar” es el título de un evento que dirige Pepe Álvarez y que reunirá, sobre el escenario, las voces de JOel Costa y Adriana Bouza, la guitarra de Víctor Bóveda, el bajo (y también guitarra) de Alberto Estévez y Jorge Ortal, el clarinete de Santiago Fontes, el piano de Iria Caamaño y la danza de Lendaria, la escuela dirigida por Paula Sal. La mayor parte de los intérpretes son miembros de la Escola Municipal de Música ‘Bernardo del Río’. 

El acto estará presentado por María Araújo y Diego Rubianes, de Clámide, y Víctor Costa, también del centro situado en O Ramal. Álvarez hizo hincapié en que la música “é un dos sentimentos que máis tarda en perderse”, lo que se demostrará también con proyecciones de artistas que fueron profesionales y hoy padecen alzheimer. Por su parte, la concejala de Cultural Sonia Outón, destacó la labor que realiza la asociación Afasal y animó a toda la ciudadanía a poner “o seu gran de area”. Con la entrada solidaria, explicó la edil, podrá contribuirse a la lucha contra una enfermedad que “é moi dura” y afecta a la familia.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Cartel de la iniciativa

SOS Sanidade Pública Sanxenxo organiza una mesa informativa en el centro de salud de Baltar
C. Hierro
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo

Sanxenxo implementa mejoras en las comunicaciones entre Emergencias y la Policía Local
C. Hierro
Obradoiros de jardinería y trabajos de carácter forestal

Caldas impulsa nuevos obradoiros de empleo y presume de mínimos históricos de paro
Fátima Pérez
Mar Vila, de la CIG, con trabajadoras de Coinba

La justicia da la razón a las trabajadoras de Coinba que pedían ser despedidas de la fábrica de Vilaxoán
Olalla Bouza