Una gala "elegante y emotiva" para recaudar fondos para los enfermos de alzheimer en Vilagarcía

Presentación del evento Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de O Salnés colaboran en una gala “elegante y emotiva” que se celebrará mañana, 24 de enero, en el Auditorio Municipal.

Será a partir de las 20:30 horas y las entradas se pueden comprar, por un precio único de cinco euros, en la taquilla, desde las 10 a las 13 horas y, por la tarde, desde las cinco hasta el comienzo de la función.

“A música e a danza para espertar” es el título de un evento que dirige Pepe Álvarez y que reunirá, sobre el escenario, las voces de JOel Costa y Adriana Bouza, la guitarra de Víctor Bóveda, el bajo (y también guitarra) de Alberto Estévez y Jorge Ortal, el clarinete de Santiago Fontes, el piano de Iria Caamaño y la danza de Lendaria, la escuela dirigida por Paula Sal. La mayor parte de los intérpretes son miembros de la Escola Municipal de Música ‘Bernardo del Río’.

El acto estará presentado por María Araújo y Diego Rubianes, de Clámide, y Víctor Costa, también del centro situado en O Ramal. Álvarez hizo hincapié en que la música “é un dos sentimentos que máis tarda en perderse”, lo que se demostrará también con proyecciones de artistas que fueron profesionales y hoy padecen alzheimer. Por su parte, la concejala de Cultural Sonia Outón, destacó la labor que realiza la asociación Afasal y animó a toda la ciudadanía a poner “o seu gran de area”. Con la entrada solidaria, explicó la edil, podrá contribuirse a la lucha contra una enfermedad que “é moi dura” y afecta a la familia.