Vilagarcía

Las fuertes lluvias derrumban parte de un muro en la calle Duques de Terranova de Vilagarcía

La patrulla de la Policía Local detectó otro caso similar en As Bocas, que afectó ligeramente a la circulación rodada

Olalla Bouza
22/01/2026 12:27
Murro caído
Murro caído
PL
Las fuertes lluvias provocaron esta noche el derrumbe del muro de piedra de una propiedad en la Rúa Duques de Terranova. Un particular fue el que dio aviso, sobre las dos de la madrugada, a la Policía Local, de que escuchara un fuerte ruido. 

Una vez en la zona, comprobaron que se trataba del derrumbe del muro que separaba la propiedad del requeriente de la finca trasera y que, además, soportaba el desnivel del terreno, causando ciertos danos materiales pero no personales.

La Policía Local de Vilagarcía recuerda que los episodios de intensas lluvias, como los de estos días, suelen provocar la saturación de terrenos y el aumento de la presión sobre los muros de contención, por lo que es conveniente que los responsables revisen los sistemas de drenaje.

Por otra parte, también en relación con la borrasca, la Policía Local pide a las personas que conducen que moderen la velocidad y circulen con precaución en episodios de avisos metereológicos, como los que están activados por lluvia y viento, ante la posibilidad de caída de objetos, derrumbes, balsas de agua u otro tipo de incidencias que puedan provocar siniestros.

