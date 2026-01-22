Mi cuenta

Vilagarcía

La justicia da la razón a las trabajadoras de Coinba que pedían ser despedidas de la fábrica de Vilaxoán

La CIG celebra que puedan cobrar las indemnizaciones y seguir su vida laboral pero lamenta la situación de la conservera

Olalla Bouza
22/01/2026 19:11
Mar Vila, de la CIG, con trabajadoras de Coinba
Mar Vila, de la CIG, con trabajadoras de Coinba
Gonzalo Salgado
Una sentencia judicial falla a favor de las trabajadoras de Coinba que reclamaran el despido y la ruptura de las relaciones laborales, con el objetivo de poder iniciar su vida labora en otro puesto. La sentencia, señalan desde la CIG, reconoce también indemnizaciones por despido improcedentes, así como el “abuso das contratacións de fixos discontinuos en fraude de lei sen haber carga de traballo que o xustificase”, apuntó Mar Vila, responsable de la central nacionalista para el sector. 

Recuerda la delegada sindical que Coinba lleva sin actividad de fabricación desde finales de 2024. Fue entonces cuando las trabajadoras recurrieron a la vía judicial para poder recibir sus indemnizaciones y así “poder comprometerse con outras empresas”, explica Vila. Desde la CIG inciden en que algunas de estas empleadas llevaban desde 1987 vinculadas a la fábrica situada en Vilaxoán. 

“Temos pendente de cobrar os salarios que se lles deben a estas traballadoras, que agora poden pechar un capítulo da súa vida laboral”, apunta la delegada, que señala que, sin embargo, “é unha mala nova que unha empresa esté pechada, nun sector como é conserva, no que non estamos para pechar nin un centro de traballo máis”. En septiembre de 2025 daban los representantes sindicales por certificado el cierre de la fábrica, después de que la empresa desmantelase los vestuarios provisionales que las trabajadoras utilizaban mientras se adaptaba la nave de Vilaxoán a las exigencias de Inspección de Trabajo y de Sanidad.

