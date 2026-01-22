El reciclaje de aceite de cocina en Vilagarcía evitó contaminar 20 millones de litros de agua durante el año pasado

Un contenedor de aceite Gonzalo Salgado

Las personas residentes en Vilagarcía contribuyeron, a lo largo de 2025, a reciclar algo más de 18 toneladas de aceite de cocina usado, depositándolo en los 61 contenedores específicos distribuidos por todo el municipio.

El producto se procesó en una empresa autorizada y se destinó a la fabricación de biocarburante, un combustible ecológico cuya utilización en lugar de las alternativas tradicionales evitó la emisión a la atmósfera de 52 toneladas de dióxido de carbono.

El Concello explica que reducir la polución en el aire no es el único beneficio de esta práctica, sino que también la recuperación de este material impide la contaminación de las aguas que supondría echarlo por los sumideros. La empresa procesadora estima que los 18.089 kilos recuperados el año pasado tendrían afectado a 20 millones de litros de agua, que habría que tratar con un procedimiento muy complejo para su depuración. Por puntos, el más utilizado fue el situado frente a Fexdega, seguido de las calles Camilo José Cela, Os Duráns, Edelmiro Trillo, la Praza de Abastos y la Avenida de Cambados- torres As Gaivotas, dependiendo de la densidad poblacional.