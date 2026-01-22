Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El reciclaje de aceite de cocina en Vilagarcía evitó contaminar 20 millones de litros de agua durante el año pasado

Fueron más de 18 toneladas las que se depositaron en los contenedores específicos distribuidos por el municipio

Olalla Bouza
22/01/2026 18:32
Un contenedor de aceite
Gonzalo Salgado
Las personas residentes en Vilagarcía contribuyeron, a lo largo de 2025, a reciclar algo más de 18 toneladas de aceite de cocina usado, depositándolo en los 61 contenedores específicos distribuidos por todo el municipio. 

El producto se procesó en una empresa autorizada y se destinó a la fabricación de biocarburante, un combustible ecológico cuya utilización en lugar de las alternativas tradicionales evitó la emisión a la atmósfera de 52 toneladas de dióxido de carbono. 

El Concello explica que reducir la polución en el aire no es el único beneficio de esta práctica, sino que también la recuperación de este material impide la contaminación de las aguas que supondría echarlo por los sumideros. La empresa procesadora estima que los 18.089 kilos recuperados el año pasado tendrían afectado a 20 millones de litros de agua, que habría que tratar con un procedimiento muy complejo para su depuración. Por puntos, el más utilizado fue el situado frente a Fexdega, seguido de las calles Camilo José Cela, Os Duráns, Edelmiro Trillo, la Praza de Abastos y la Avenida de Cambados- torres As Gaivotas, dependiendo de la densidad poblacional.

