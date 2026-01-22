Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía propone ampliar a cinco años las cesiones de los centros sociales

El objetivo es que las asociaciones puedan acceder a las ayudas de la Diputación

Olalla Bouza
22/01/2026 17:56
El PP en un encuentro vecinal
El PP en un encuentro vecinal
El PP de Vilagarcía presentará en el próximo Pleno una moción para solicitar al gobierno local la modificación de los convenios de colaboración con las asociaciones que gestionan los centros socioculturales municipales.

 El objetivo es ampliar el plazo de cesión desde los dos años actuales a los cinco, “unha medida técnica sinxela que permitirá ás entidades veciñais acceder a importantes liñas de financiamento externo”, señalan desde la formación conservadora. 

El PP explica que la Diputación cuenta con un Plan +Provincia Comunitaria, que ofrece ayudas específicas de entre 6.000 y 10.000 euros para la reforma, mejora y compra de equipamiento de estos locales.

 Sin embargo, la Diputación exige como requisito que la asociación disponga de la cesión del inmueble por, al menos, cinco años. “Actualmente, os convenios que firma o Concello son por dous anos. Isto supón un muro burocrático que deixa ás nosas parroquias fóra de xogo, sen posibilidade de recibir cartos para mellorar os seus centros”, señalan desde la formación que lidera Ana Granja. Además, los conservadores consideran que esta medida beneficiaría directamente a las arcas municipales, ya que permitiría reducir la ayuda.

