El PP de Vilagarcía propone ampliar a cinco años las cesiones de los centros sociales

El PP en un encuentro vecinal

El PP de Vilagarcía presentará en el próximo Pleno una moción para solicitar al gobierno local la modificación de los convenios de colaboración con las asociaciones que gestionan los centros socioculturales municipales.

El objetivo es ampliar el plazo de cesión desde los dos años actuales a los cinco, “unha medida técnica sinxela que permitirá ás entidades veciñais acceder a importantes liñas de financiamento externo”, señalan desde la formación conservadora.

El PP explica que la Diputación cuenta con un Plan +Provincia Comunitaria, que ofrece ayudas específicas de entre 6.000 y 10.000 euros para la reforma, mejora y compra de equipamiento de estos locales.

Sin embargo, la Diputación exige como requisito que la asociación disponga de la cesión del inmueble por, al menos, cinco años. “Actualmente, os convenios que firma o Concello son por dous anos. Isto supón un muro burocrático que deixa ás nosas parroquias fóra de xogo, sen posibilidade de recibir cartos para mellorar os seus centros”, señalan desde la formación que lidera Ana Granja. Además, los conservadores consideran que esta medida beneficiaría directamente a las arcas municipales, ya que permitiría reducir la ayuda.