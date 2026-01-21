Los delitos suben un 3,1% en Vilagarcía durante 2025

Un momento de la reunión Cedida

La criminalidad subió en un 3,1 por ciento en Vilagarcía durante el año pasado, al pasar de 1.707 a 1.761 delitos en comparación con 2024. Por el momento, el desglose de las estadísticas no está publicado, pero se dieron a conocer algunos detalles tras la Xunta Provincial de Seguridad, que estuvo presidida por el subdelegado, Abel Losada, que destacó que estas cifras consolidan “nunha das provincias máis seguras dun dos países máis seguros do mundo”.

Estuvieron presentes en la reunión el teniente coronel de la Guardia Civil, Óscar Grañas; el comisario- jefe provincial, Juan José Díaz; y el de Vigo-Redondela, Ramiro Gómez; así como la jefa de la Unidad de Violencia contra a Muller, María José Rodríguez, y la secretaria xeral de la Subdelegación, María Isabel Alonso.

En conjunto, la provincia vuelve a situarse por debajo de los 32.000 delitos anuales, a la espera de que el Ministerio agregue los datos de las policías locales en la estadística. Por tipos de delitos, se incrementó la violencia machista en un 6,1 por ciento en el conjunto de la provincia, mientras que descendieron los delitos contra la libertad sexual. Desde hace algunos años, sin embargo, lo que incrementa las estadísticas es la ciberdelincuencia, que sube un 3,5 por ciento en Vilagarcía.