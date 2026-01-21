La Xunta acuerda con los bateeiros esperar a febrero para constatar la cantidad de mejilla

Imagen de la Mesa do Mexillón reunida en sesión de tarde

La Consellería do Mar estudiará nuevas medidas para mejorar la captación de mejilla y garantizar la campaña para todo el sector bateeiro. Así lo comunicó la responsable del departamento autonómico, Marta Villaverde, a los representantes de la Mesa do Mexillón en una reunión.

El objetivo es que el sector miticultor – que cuenta con alrededor de 3.600 bateas en el litoral gallego, la mayoría en la Ría de Arousa– pueda abastecerse con la cantidad suficiente para que la campaña sea lo más positiva y productiva posible.

La Comisión do Mexillón decidió en el encuentro esperar al término del recuento larvario de la mejilla que están realizando los técnicos para determinar si la colocación de cuerdas adicionales de la semilla en las bateas se adelanta a principios de febrero.

Otra de las medidas adoptadas fue la de la creación de un grupo de trabajo para ver de qué modo se pueden establecer –a medio plazo– proyectos piloto que ayuden a la recolección y que contribuyan a que todos los bateeiros cuenten con un instrumento que les permita no depender del estado del recurso que se acumule en el litoral para garantizar la producción.

En la misma reunión se analizó la evolución actual del episodio de biotoxinas, con el fin de consensuar medidas de gestión que permitan mantener la producción en los polígonos cerrados hasta su reapertura. Desde el Intecmar su directora, Covadonga Salgado, destacó el trabajo que se está llevando en el centro para controlar la calidad del medio marino y la seguridad de los productos del mar y adelantó que en esta misma semana se podrán registrar nuevas aperturas de polígonos. Mar decidió autorizar 100 cuerdas adicionales de engorde en los polígonos cerrados por episodios tóxicos.