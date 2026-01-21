Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Xunta acuerda con los bateeiros esperar a febrero para constatar la cantidad de mejilla

La conselleira do Mar se reunió con el sector en la Mesa do Mexillón, en la que también se habló de la toxina

Fátima Frieiro
21/01/2026 21:27
Imagen de la Mesa do Mexillón reunida en sesión de tarde
Imagen de la Mesa do Mexillón reunida en sesión de tarde
La Consellería do Mar estudiará nuevas medidas para mejorar la captación de mejilla y garantizar la campaña para todo el sector bateeiro. Así lo comunicó la responsable del departamento autonómico, Marta Villaverde, a los representantes de la Mesa do Mexillón en una reunión.

El objetivo es que el sector miticultor – que cuenta con alrededor de 3.600 bateas en el litoral gallego, la mayoría en la Ría de Arousa– pueda abastecerse con la cantidad suficiente para que la campaña sea lo más positiva y productiva posible.

La Comisión do Mexillón decidió en el encuentro esperar al término del recuento larvario de la mejilla que están realizando los técnicos para determinar si la colocación de cuerdas adicionales de la semilla en las bateas se adelanta a principios de febrero.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el encuentro

Acuerdo entre el sector bateeiro y la Xunta para aplazar a enero la campaña de la mejilla

Más información

Otra de las medidas adoptadas fue la de la creación de un grupo de trabajo para ver de qué modo se pueden establecer –a medio plazo– proyectos piloto que ayuden a la recolección y que contribuyan a que todos los bateeiros cuenten con un instrumento que les permita no depender del estado del recurso que se acumule en el litoral para garantizar la producción.

En la misma reunión se analizó la evolución actual del episodio de biotoxinas, con el fin de consensuar medidas de gestión que permitan mantener la producción en los polígonos cerrados hasta su reapertura. Desde el Intecmar su directora, Covadonga Salgado, destacó el trabajo que se está llevando en el centro para controlar la calidad del medio marino y la seguridad de los productos del mar y adelantó que en esta misma semana se podrán registrar nuevas aperturas de polígonos. Mar decidió autorizar 100 cuerdas adicionales de engorde en los polígonos cerrados por episodios tóxicos.

