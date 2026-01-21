La CIG mantiene las movilizaciones por la conserva en Arousa y CCOO y UGT las paralizan

Concentración de la conserva en el anterior convenio GonzaloSalgado

La propuesta realizada por el mediador en el SIMA para acabar con el conflicto de la conserva fue acogida de forma desigual entre los sindicatos con representación en el sector.

Mientras CCOO y UGT paralizan las movilizaciones a la espera de la decisión de las asambleas- pero ambos con cierto optimismo con respecto a lo planteado-, la CIG decide mantener en solitario la manifestación del próximo sábado en Vilagarcía, ya que considera que lo trasladado “non supón ningún avance en dereitos” y lamentan que los otras dos centrales “se teñan descolgado” tanto de la protesta como de la huelga prevista.

Ricardo Álvarez, negociador del convenio por parte de CCOO, señala que la propuesta avanzada por el mediador contiene una reivindicación de hace años, la equiparación de los grupos 5 y 6 y el fin de la brecha salarial. “Non é ao cen por cen, pero case”, señala el delegado sindical, que apunta que se llevará a cabo a lo largo de la vigencia del convenio (hasta 2030). La clasificación profesional es, para UGT, “máis xusta e adaptada á realidade do traballo”.

Ambos sindicatos destacan la cláusula adicional de garantía de ganancia real de poder adquisitivo. Por ello, abren ahora una propuesta de consulta interna, siendo las asambleas de las plantillas las que tengan la última palabra. La de CCOO se celebrará mañana viernes y la siguiente reunión en el SIMA será el 2 de febrero. Por ello, Álvarez sostiene que “non tería lóxica” seguir adelante con las movilizaciones, cuando consideran que se han dado pasos en la negociación que es necesario abordar. La propuesta fue trasladada a ambas partes por escrito y, en el caso de que las asambleas así lo decidan, podría desbloquear el conflicto.

Para la CIG, sin embargo, la propuesta está “moi lonxe das reclamacións”. Califican como “ridículos” los incrementos salariales del 2,9% para 2025, 2,5% en 2026, un 2,5% en 2027, un 2% en 2028 y un 1,5 en 2029 y 2030. En cuanto a las cuatro horas al año para acompañamiento médico, la central nacionalista lo ve como “unha burla”. Lo que defiende el sindicato es, entre otras cosas, la promoción automática a los dos años en los puestos de trabajo; la mejora de las licencias y permisos retribuidos y que computen o la reducción de la jornada laboral anual máxima.

Temor a las "discrecionalidades"

En este último punto, lo que proponen desde la CIG es llegar a las 1.685 horas en 2027. Además, piden que el descanso del bocadillo se considere tiempo efectivo de trabajo. En cuanto a la equiparación salarial, la CIG, que firmó el anterior acuerdo porque incluía una mesa técnica para revisarla, pide ahora un sistema de clasificación profesional “claro”, con un catálogo anexo. Además, temen que dé lugar a “discrecionalidades” o a “decisións de encadramento arbitrarias por parte das empresas”. Para Álvarez, de CCOO, se trata de “solucionar” un asunto que llevan años reclamando desde las plantillas de la conserva, mayoritariamente mujeres. UGT también valora positivamente esta propuesta, que probablemente salga adelante.