Vilagarcía

El conselleiro de Emprego destaca la Plaza de Abastos de Vilagarcía como un "referente"

José González visitó los puestos y renovó la imagen del certificado de excelencia

Olalla Bouza
21/01/2026 16:05
El conselleiro visita los puestos de pescado
El conselleiro visita los puestos de pescado
Gonzalo Salgado
El conselleiro de Emprego, José González, visitó la Plaza de Abastos de Vilagarcía y llegó con un “sello bajo el brazo”. El que certifica la calidad y excelencia del producto y servicios que ofrecen las instalaciones de Alexandre Bóveda, que renuevan el certificado que, además, cuenta con nueva imagen, en madera y más visual. 

El responsable autonómico destacó que el vilagarciano es un “referente” para el resto de mercados de Galicia. Es uno de los cuatro de la comunidad autónoma que cuentan con este sello, aunque el objetivo de la Consellería es que pasen a ser 25. Para ello, González anunció una nueva edición de las ayudas para potenciar las plazas de abastos, que contará con 2,5 millones de euros. 

González hizo un recorrido por los puestos de pescado, carne y verduras (lo que le valió para hacer la compra), destacando “o bo facer das praceiras e dos praceiros” de Vilagarcía y su destreza a la hora de diferenciarse y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, sin renunciar además a la “esencia e autenticidade que os caracteriza”. 

En cuanto a la nueva convocatoria de ayudas, destinadas al dinamizar los mercados y a impulsar su certificación como excelentes, González explicó que incluyen actuaciones que van desde el mantenimiento y mejora hasta el diagnóstico. “Falamos moito cos praceiros”, explicó el conselleiro, que indicó que la subvención la pueden pedir tanto las asociaciones como el 50 por ciento de las personas que venden o los propios municipios. Además, en este último caso se ampliará el plazo.

Comercio sostenible

Junto a González, estuvo la teniente de alcalde, Tania García, así como la concejal de Hacienda, Luz Abalo, y otros miembros de la Corporación. El Concello de Vilagarcía realizó mejoras en la plaza, como varias reformas, la dotación de taquillas refrigeradas o el servicio de entrega a domicilio, entre otras. Las autoridades visitaron también la tienda Arroupa, que Cáritas regenta en Castelao, distinguido con el galardón de Comercio sostible en la última edición de los Premios do Comercio Galego y que vende ropa reciclada.

Visita a la tienda Arroupa, de Cáritas
Visita a la tienda Arroupa, de Cáritas
Gonzalo Salgado
