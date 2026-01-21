Mi cuenta

Vilagarcía

El Cineclube Ádega rinde un homenaje al Cervantes con la proyección de “Cuerno de cabra”

Fátima Frieiro
21/01/2026 19:23
Integrantes del Cine Clube Ádega de Vilagarcía
El Cineclube Ádega continúa este viernes con su programación especial con motivo de su 50 aniversario. Lo hace rindiendo un homenaje a los orígenes cinéfilos de la capital arousana. De hecho, a partir de las ocho y media de la tarde, proyectarán en el Salón García la película “Cuerno de cabra”, de 1979.

Desde Ádega recuerdan que este mismo film se emitió con en el desaparecido Cine Cervantes en una sesión especial impulsada por la Asociación Cultural Arosa. Un colectivo creado en su día por un grupo de jóvenes con interés en dar un impulso a la vida cultural de la ciudad. Aquella experiencia se considera un auténtico “proto-cineclube”, precedente directo de lo que más tarde sería Ádega.

“Cuerno de cabra” está dirigida por Metodi Andonov. Ambientada en la Bulgaria del siglo XVII durante el dominio otomano es un intenso drama histórico en el que se abordan cuestiones como la violencia, la venganza y la pérdida de la inocencia. La historia sigue a un padre y a una hija que, tras un episodio trágico, se refugian en las montañas e inician un nuevo camino.

