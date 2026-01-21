Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Cultura recuerda que ya abrió el plazo para solicitar la Banda para fiestas en parroquias

Fátima Frieiro
21/01/2026 19:21
Una actuación anterior de la Banda de Música de Vilagarcía
G. Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Concellería de Cultura recuerda a las comisiones de fiestas y asociaciones vecinales que ya pueden solicitar la participación de la Banda de Música de Vilagarcía en las celebraciones patronales de las respectivas parroquias durante el año 2026. El departamento que dirige Sonia Outón ofrece a los colectivos un total de 24 actuaciones a través del convenio mediante el cual el Concello contribuye a la financiación de la formación musical.

La concesión se realizará según el orden de entrada de las peticiones, por lo que se recomienda hacer el trámite cuanto antes. El plazo se abrió el 23 de diciembre y se cerrará el 28 de febrero.

Cultura estableció hace unos años un sistema de solicitud a principios del año con un doble objetivo: para poder planificar y cuadrar el calendario de actuaciones de la Banda y para que todas las parroquias tengan la oportunidad de contar con la presencia de la formación qeu dirige Jesús Nogueira en sus celebraciones patronales.

Además de señalar la fecha requerida – que debe coincidir en sábado, domingo o festivo– los colectivos interesados pueden elegir entre el formato tradicional (pasacalles o procesión), de 45 minutos de duración, o de concierto popular, de 60 minutos.

Las solicitudes deben realizarse a través del formulario 15.010 (disponible en la sede.vilagarcia.gal y en el tablón de anuncios de la web municipal www.vilagarcia.gal). La lista de actuaciones aprobadas se publicará en estos mismos medios.

Para obtener más información las personas interesadas pueden dirigirse a la Concellería o a la Banda a concertbandvilagarcia@gmail.com.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Una sesión de cine en el auditorio insular

El Cineclube Entrecortiñas proyecta la reconocida cinta francesa ‘El Odio’
Redacción
Integrantes del Cine Clube Ádega de Vilagarcía

El Cineclube Ádega rinde un homenaje al Cervantes con la proyección de “Cuerno de cabra”
Fátima Frieiro
Una edición anterior de esta comitiva festiva en la localidad

Ribadumia ofrece premios de entre 50 y 400 euros en su concurso infantil de Carnaval
Redacción
El actor Celso Bugallo en la presentación de una película

El BNG de Sanxenxo propone que el centro social de Vilalonga lleve el nombre del actor Celso Bugallo Aguiar
C. Hierro