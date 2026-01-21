Cultura recuerda que ya abrió el plazo para solicitar la Banda para fiestas en parroquias

Una actuación anterior de la Banda de Música de Vilagarcía G. Salgado

La Concellería de Cultura recuerda a las comisiones de fiestas y asociaciones vecinales que ya pueden solicitar la participación de la Banda de Música de Vilagarcía en las celebraciones patronales de las respectivas parroquias durante el año 2026. El departamento que dirige Sonia Outón ofrece a los colectivos un total de 24 actuaciones a través del convenio mediante el cual el Concello contribuye a la financiación de la formación musical.

La concesión se realizará según el orden de entrada de las peticiones, por lo que se recomienda hacer el trámite cuanto antes. El plazo se abrió el 23 de diciembre y se cerrará el 28 de febrero.

Cultura estableció hace unos años un sistema de solicitud a principios del año con un doble objetivo: para poder planificar y cuadrar el calendario de actuaciones de la Banda y para que todas las parroquias tengan la oportunidad de contar con la presencia de la formación qeu dirige Jesús Nogueira en sus celebraciones patronales.

Además de señalar la fecha requerida – que debe coincidir en sábado, domingo o festivo– los colectivos interesados pueden elegir entre el formato tradicional (pasacalles o procesión), de 45 minutos de duración, o de concierto popular, de 60 minutos.

Las solicitudes deben realizarse a través del formulario 15.010 (disponible en la sede.vilagarcia.gal y en el tablón de anuncios de la web municipal www.vilagarcia.gal). La lista de actuaciones aprobadas se publicará en estos mismos medios.

Para obtener más información las personas interesadas pueden dirigirse a la Concellería o a la Banda a concertbandvilagarcia@gmail.com.