Vilagarcía logró triplicar en solo un año los residuos recogidos en el contenedor marrón

Imagen del contenedor de recogida de basuras en Vilagarcía

Vilagarcía ha conseguido triplicar los residuos orgánicos que se recogen en el contenedor marrón a lo largo del año 2025. Así lo muestra la memoria anual del servicio de recogida que efectúa la empresa Urbaser, concesionaria del servicio. Según los datos que se manejan se ha pasado de las 109,7 toneladas recogidas en 2024 a 297,7 de 2025. Para Ravella estas cifras tienen una doble lectura. Por un lado el hecho de que la ciudad va en camino de cumplir debidamente las exigencias que marca la Unión Europea en materia de recogida de residuos y reciclaje. Por otra que al separar debidamente los residuos “resto” de los “orgánicos” lo que se envía a la incineradora de Sogama es mucho menos.

Recuerdan desde el Concello que esto supone un beneficio no solo medioambiental, sino también económico. De hecho el coste por compostar la materia orgánica en la planta de Baión es casi la mitad de lo que la administración municipal debe pagar por la quema.

El gris, amarillo y azul

Desde el Concello exponen que en el contenedor gris el residuo “resto” también se logró reducir un total de 277 toneladas el año pasado llegando a las 12.980. Una cifra ligeramente inferior a la registrada en 1.999, con 12.985, lo que supone para la ciudad un logro debido al aumento poblacional desde aquel entonces.

Ravella cree que las campañas de concienciación, así como la mejora en los servicios de recogida selectiva han contribuido a obtener unos resultados tan buenos en los últimos doce meses.

De hecho en lo que referente al contenedor amarillo la cantidad de envases ligeros obtenida en 2025 aumentó en un 13% respecto al ano anterior. Además las 1.164 toneladas depositadas suponen la cifra más alta desde 2020.

La evolución del papel-cartón todavía ha sido mejor. De hecho se depositaron en los contenedores azules 1.153 toneladas de este residuo, lo que supone una subida del 16,3%.

El Concello dice que en este punto concreto ha tenido mucho que ver la activación del servicio de recogida de cartón puerta a puerta en los comercios y que se puso en marcha en el año 2024. Desde el gobierno local valoran de forma positiva las cifras y la edila responsable del área, Tania García, señala que estos “poñen de manifesto que a renovación da concesión e as melloras incluídas no novo contrato, especialmente coa implantación do contenedor marrón e as recollidas domiciliarias, comezan a dar o resultado esperado”.

En todo caso la concejala comenta que “a intención do goberno é seguir mellorando a xestión dos residuos e a reciclaxe, para o cal continuaremos traballando coa concesionaria no desenvolvemento do contrato, na implementación de servizos e en novas campañas de información e concienciación”.

Lo que se busca es incidir en la eliminación de los “impropios”, penalizados por Sogama si aparecen, y también intentar que el contenedor marrón y los centros de compostaje se usen todavía más.