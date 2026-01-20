Los sindicatos paralizan paralizan la huelga y las protestas del convenio de la conserva para analizar una nueva propuesta

Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio GonzaloSalgado

Las trabajadoras de la conservan han decidido paralizar - al menos por el momento- la manifestación prevista para el sábado 24 y los paros del 27 y 28 para analizar la propuesta que mediación les ha puesto sobre la mesa. Así lo han comunicado desde los sindicatos de CC OO y UGT, que indican que se hace "un aplazamiento del conflicto hasta el 2 de febrero".

Los dos sindicatos coinciden en que la propuesta contiene un incremento del poder adquisitivo y un nuevo sistema de clasificación profesional más justo y equilibrado, especialmente para las personas que actualmente están en el grupo 5. Sin embargo apuntan a que la decisión la tomará la asamblea.