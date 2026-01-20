Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Los sindicatos paralizan paralizan la huelga y las protestas del convenio de la conserva para analizar una nueva propuesta

Mediación ha entregado unas directrices por escrito que podrían satisfacer a la parte sindical

Fátima Frieiro
20/01/2026 22:08
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio
Las trabajadoras de la conservan han decidido paralizar - al menos por el momento- la manifestación prevista para el sábado 24 y los paros del 27 y 28 para analizar la propuesta que mediación les ha puesto sobre la mesa. Así lo han comunicado desde los sindicatos de CC OO y UGT, que indican que se hace "un aplazamiento del conflicto hasta el 2 de febrero".

Los dos sindicatos coinciden en que la propuesta contiene un incremento del poder adquisitivo y un nuevo sistema de clasificación profesional más justo y equilibrado, especialmente para las personas que actualmente están en el grupo 5. Sin embargo apuntan a que la decisión la tomará la asamblea.

