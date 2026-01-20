Las cofradías celebran que se haya logrado “seguridad jurídica” para salir al mar, aunque piden más garantías

Protesta del sector el lunes en Ribeira EC

Las cofradías cuya flota está afectada por la aplicación de la nueva normativa de la UE celebran que – tras el acuerdo alcanzado el lunes– los marineros tengan “seguridad jurídica” para salir a faenar. Era, en todo caso, lo que estaban buscando con las protestas que advertían de que la flota artesanal debería estar exenta de cuestiones como el pesaje a bordo de las especies desde el kilo 0 o la notificación de entrada al puerto hasta tres horas antes. Algo, como siempre dijo el sector, absolutamente “inviable” para las embarcaciones arousanas. Eso sí, los marineros piden que la resolución del Gobierno – que ya se emitió– tenga un rango más garantista para que, en la práctica, no existan dudas en su aplicación. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, declara que “este cambio de interpretación que hace España de la normativa permite que podamos ir al mar de una forma razonablemente segura y practicable”. Por su parte la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha instado a la Comisión Europea a “excluír” la pesca artesanal del reglamento de control pesquero de la UE. “Como eurodiputada intervín no Parlamento Europeo para apoiar as distintas mobilizacións que houbo en Galicia reclamando que o sector da flota pesqueira artesanal non esté incluído”, explicó la nacionalista. Cree que es una norma “totalmente inxusta” y mantiene una posición firme al respecto.