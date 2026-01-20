Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las cofradías celebran que se haya logrado “seguridad jurídica” para salir al mar, aunque piden más garantías

El BNG insta a la Comisión Europea a “excluír” la pesca artesanal del reglamento de control pesquero

Fátima Frieiro
20/01/2026 20:48
Protesta del sector el lunes en Ribeira
Protesta del sector el lunes en Ribeira
EC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Las cofradías cuya flota está afectada por la aplicación de la nueva normativa de la UE celebran que – tras el acuerdo alcanzado el lunes– los marineros tengan “seguridad jurídica” para salir a faenar. Era, en todo caso, lo que estaban buscando con las protestas que advertían de que la flota artesanal debería estar exenta de cuestiones como el pesaje a bordo de las especies desde el kilo 0 o la notificación de entrada al puerto hasta tres horas antes. Algo, como siempre dijo el sector, absolutamente “inviable” para las embarcaciones arousanas. Eso sí, los marineros piden que la resolución del Gobierno – que ya se emitió– tenga un rango más garantista para que, en la práctica, no existan dudas en su aplicación. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, declara que “este cambio de interpretación que hace España de la normativa permite que podamos ir al mar de una forma razonablemente segura y practicable”. Por su parte la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha instado a la Comisión Europea a “excluír” la pesca artesanal del reglamento de control pesquero de la UE. “Como eurodiputada intervín no Parlamento Europeo para apoiar as distintas mobilizacións que houbo en Galicia reclamando que o sector da flota pesqueira artesanal non esté incluído”, explicó la nacionalista. Cree que es una norma “totalmente inxusta” y mantiene una posición firme al respecto.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La reunión entre el Gobierno local y los habitantes de Corrubedo tuvo lugar en el salón de actos de la Casa do Mar de la parroquia

Corrubedo le plantea al Ejecutivo local que construya un parque infantil junto a la Casa do Mar
Chechu López
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio

Los sindicatos paralizan paralizan la huelga y las protestas del convenio de la conserva para analizar una nueva propuesta
Fátima Frieiro
El ideal gallego

El Ayuntamiento de A Pobra reclamará informes de Costas del Estado, Xunta e Intecmar sobre un presunto vertido en A Ribeiriña del 9 de enero
Chechu López
Procesión dos lacóns en Cordeiro 2025

La festividad de San Paio dará paso a la Candelaria y su procesión dos Lacóns en Valga
Fátima Pérez