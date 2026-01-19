Mi cuenta

Vilagarcía

Un conductor se niega a hacer la prueba de alcoholemia en Vilagarcía y acaba investigado por dos delitos

Otro conductor está denunciado por arrojar una tasa de más de 0,70

Olalla Bouza
19/01/2026 11:45
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
La Policía Local de Vilagarcía denunció por dos delitos a un hombre que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y que mostraba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de la bebida. 

Los hechos ocurrieron a las 1:13 horas de la noche en la Rúa Ramón Piñeiro López y la Policía investiga al conductor por negarse a hacer la prueba y por conducir bajo la influencia del alcohol.

Además, el cuerpo investiga a otra persona por delitos contra la seturidad vial tras arrojar una tasa de más de 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Fue interceptado a las 23:23 horas en la Avenida Doutor Tourón.

