Un conductor deja una gran mancha de combustible en Doutor Tourón

Protección Civil limpiando la carretera Cedida

La Policía Local de Vilagarcía detectó durante la tarde del domingo una gran mancha de combustible en Doutor Tourón. Realizadas las investigaciones oportunas, localizaron al vehículo causante estacionado en la Avenida de Cambados.

Fuentes policiales señalan que todo apunta a que el coche chocó contra el borde de la calzada, a la altura del número 46, provocando una fisura en el depósito de combustible. Hasta la zona se movilizó una dotación del Servizo Municipal de Emerxencias para la limpieza de la vía, mientras que la Policía Local reguló la circulación para garantizar la seguridad.

La persona responsable deberá hacerse cargo de los gastos de limpieza de la vía y podría ser denunciada por causar un peligro para la circulación y no ponerlo en conocimiento de la Policía Local.