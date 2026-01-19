Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

San Pedro de As Carolinas prepara su primera Festa do Cocido

Dieguiño será el encargado de poner la música el domingo 1 de marzo

Olalla Bouza
19/01/2026 18:30
La comisión organizadora
Gonzalo Salgado
La Comisión de San Pedro de As Carolinas organiza para el mes de marzo la primera Festa do Cocido. Un evento en el que la gastronomía y la diversión se darán la mano con la música, de la que se hará cargo Dieguiño. 

Se trata de una cita gastronómica que, apuntan desde la comisión, tiene vocación de continuidad y que pretende ampliar el calendario de eventos más allá de la temporada estival. 

Será el domingo 1 de marzo, en el Grupo San Roque, donde las personas residentes pero también las visitantes podrán disfrutar del ambiente festivo, familiar y tradicional, con el cocido como gran protagonista. 

El servicio de catering correrá a cargo de Porta por lo que, señalan los organizadores, se garantiza un “menú de calidad, elaborado con productos de primera”. 

La 1ª Festa do Cocido de As Carolinas se enmarca en la apuesta de la comisión por dinamizar el barrio y ofrecer actividades culturales y gastronómicas durante todo el año. Precisamente la comisión se puso en marcha en febrero de 2025 para recuperar los encuentros entre la vecindad de As Carolinas y darle vida, de esta manera, a un barrio que es muy poblado. Así, en el verano se celebraron las fiestas patronales.

Venta de entradas

Adrián Agrelo, portavoz de la comisión, agradece la colaboración “constante” del Concello de Vilagarcía y de la Diputación de Pontevedra, así como de os vecinos y vecinas. La venta de tickets se podrá realizar en el Restaurante Zas, en la tienda DFT Galicia o a través de los miembros de la comisión, en los teléfonos 623062044, 649625774, 630574767 y 695472664. El menú, además de cocido, tiene sopa, postre y chupitos (por 35 euros); y hay una opción infantil con milanesa de pollo, postre y refrescos (por 16 euros).

