Planeta Mozo, un espacio que busca ser más que “una librería al uso” y dinamizar Vilagarcía

Uno de los talleres que se llevó a cabo durante el fin de semana en Planeta Mozo Gonzalo Salgado

“Hay gente que encuentra aquí un espacio para compartir aficiones cuando a lo mejor no tiene un círculo con quien hacerlo”. Así describe Borja Santamaría, el reconocido “mozo de Arousa”, su reciente emprendimiento: Planeta Mozo, una librería local que va más allá de la venta de libros y pretende ser un lugar de encuentro social y cultural para vecinos y visitantes de Vilagarcía.

En apenas mes y medio desde su apertura, el negocio ya ha acogido diversas actividades como charlas, proyecciones, presentaciones literarias, talleres, torneos de juegos de mesa e incluso concursos de Kahoot. “Estamos improvisando. En Navidad no teníamos muy claro si hacer actividades, porque nos coincidió con mucho trabajo, pero también pensamos en que es cuando la gente tiene vacaciones y tiramos para adelante”, explica Santamaría.

Asistentes de todas las edades

Según comenta, hasta ahora la recepción de las propuestas por parte del publico ha sido muy positiva, con asistencia de perfiles de todas las edades e incluso de otras ciudades como Vigo o Pontevedra. Uno de los últimos ejemplos más exitoso fue el torneo de Catán celebrado el segundo fin de semana de enero: “La verdad es que fue muy bien porque completamos las 16 plazas que teníamos y luego todo el mundo se lo pasó genial. Estuvieron allí toda la tarde, e incluso algunos que perdían continuaban para ver el resto de partidas. Tanto con esta como con el resto de actividades estamos contentísimos”, señala.

El “mozo de Arousa” también destaca el triunfo del último Kahoot celebrado, inspirado en el universo de Harry Potter. “Fue una locura, completamos el aforo. Tenemos 48 sillas, si no me equivoco, y hubo gente que se tuvo que quedar de pie”, resalta. “Participando en el ‘quiz’ como tal hubo como más de 40 personas, porque es lo máximo que permite el Kahoot, pero en total allí en la sala debía haber como 60 asistentes”, esclarece.

“Mucha gente nos ha comentado que hacía falta algo así en Vilagarcía, que no existían propuestas de este estilo para dinamizar la ciudad”, afirma Santamaría, quien también apunta que “al final no buscamos ser una librería al uso, donde solo hay presentaciones de libros, sino que queremos hacer una mezcla entre ocio y cultura”.

En esta línea, el responsable de Planeta Mozo expone que “nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración”, revelando que diversos autores locales ya se han puesto contacto para presentar sus libros, y mismo les ha llegado la propuesta de grabar un pódcast en directo en el propio establecimiento.

Agenda a largo plazo

Ahora, con el final de las fiestas navideñas, desde Planeta Mozo esperan seguir con esta buena racha y mismo establecer una agenda más organizada y extendida en el tiempo, con la intención de concretar actividades para todos los fines de semana.

No obstante, pese a esta ambición, Borja Santamaría admite estar expectante ante cómo transcurrirán los próximos meses. “A ver qué tal ahora al terminar la Navidad, porque al final es una época de vacaciones y regalos, y eso siempre ayuda. Pero habrá que afrontar la realidad normal y ver como va a ser el día a día a partir de ahora”.