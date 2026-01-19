Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La plantilla de Urgencias del Hospital do Salnés se concentra para reclamar mejoras: "Somos el servicio 24/7"

Denuncian que sus condiciones están congeladas desde 2007

Olalla Bouza
19/01/2026 15:54
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés
Cedida
El personal médico de Urgencias hospitalarias se concentró en Arousa para reclamar una mejora de sus condiciones salariales. En el Hospital do Salnés, fue a las 12 del mediodía, en una protesta en la que hicieron hincapié sobre el “congelamiento” de sus retribuciones, pese a que “somos la red de seguridad final del sistema”, ya que, apuntan, son los que responden cuando “la Primaria está colapsada” o las “listas de espera son eternas”. 

“Somos el servicio 24/7, que nunca cierra”, pero desde 2007, dicen, “nuestras condiciones están congeladas. Explican que hay un acuerdo del Sergas de abril de 2023 en el que se mejoran las condiciones de “casi todos los colectivos”, pero no de las urgencias hospitalarias. Piden, entre otras cuestiones: primar la voluntariedad para la jornada complementaria; la instauración de un complemento de disponibilidad de 230 euros al día y 10 euros por la hora realizada; equiparar el precio de la jornada complementaria con el de Atención Primaria (“prolongas”); un crédito horario no asistencial para así poder asistir a formaciones o exención de noches para mayores de 55.

Acuerdo del Sergas

Por otra parte, la Xunta aprobó ayer el acuerdo de nuevas mejoras retributivas y de jornada para el personal del Servizo Galego de Saúde, con efectos desde el 1 de enero. Beneficia sobre todo, señalan desde la administración autonómica, son las plantillas de los Puntos de Atención Continuada, con medidas como equiparar la noche del viernes a la del sábado y el domingo o la subida de un 2,5% del complemento de productividad.

