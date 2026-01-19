Encuentro generacional para el recuerdo: las Franciscanas convocan al alumnado que estudió en sus aulas

Imagen de la gala del Centenario del centro el pasado mes de septiembre G.S.

El colegio de las Franciscanas se ha propuesto un reto. Nada más y nada menos que juntar a varias generaciones de alumnos y alumnas en una gran comida que se celebrará el siete de febrero en las instalaciones del Gato Negro de Carril. La iniciativa está incluida dentro de la programación que el centro educativo ha diseñado con motivo del Centenario de la congregación en la ciudad. Una efeméride que se ha venido desarrollando con diferentes propuestas ya desde el inicio de curso en septiembre.

Ahora llega, quizá, una de las más emotivas. La posibilidad de juntar en la misma mesa a niños y niñas que compartieron clases y juegos hace años y que volverán a reencontrarse con motivo de esta efeméride.

La convocatoria lanzada desde el colegio goza ya de una gran respuesta. De hecho los grupos de wasap entre el alumnado de diferentes años están activos y hay cientos de exalumnos y exalumnas que ya se han anotado. El menú tiene un coste de 30 euros e incluye croquetas, empanada, chipirones, tortilla, pulpo y langostinos cocidos como entrantes. También rodaballo con guarnición y carrilleras estofadas. El precio también incluye el postre y las bebidas.

Quienes hayan sido alumnos de este centro educativo ubicado a día de hoy en la Praza da Independencia todavía están a tiempo de apuntarse. Pueden hacerlo en el propio colegio de lunes a miércoles de 17:30 a 18:30 horas y los viernes de 15 a 16 horas. Además las entradas para la comida también están disponibles en el propio local del Gato Negro en su horario habitual para facilitar su adquisición.