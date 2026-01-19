Carlos Blanco se toma 'A penúltima' en Vilagarcía

Carlos Blanco por las calles de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El vilagarciano Carlos Blanco volverá a recalar en el Auditorio Municipal el 28 de marzo, a las 20:30 horas, para estrenar su nuevo espectáculo. Se trata de ‘A penúltima’, un monólogo que ya hizo reír al público allá por donde pasó y que sigue la receta con la que siempre triunfa: humor del país mezclado stand-up e improvisación.

La venta anticipada de entradas se abre hoy en Ataquilla a 15 euros (zona A) y 12 (zonas B y C). De no agotarse antes, también podrán adquirirse el día de la función en la taquilla del Auditorio a 18 y 15 euros. En ambos casos, se incluyen los gastos de gestión.

En ‘A Penúltima’, Blanco junta historias nuevas y viejas con anécdotas populares gallegas. Todo ello, aderezado con la típica retranca y el toque justo que hace que el espectador, además de divertirse, reflexione sobre ciertos aspectos de la actualidad y los que siempre están en boca de todos. El título elegido para esta nuevo montaje sugiere que siempre hay algo más por llegar, jugando con la idea de que nunca se sabe cuándo será su próxima actuación pero que, por si acaso, no hay que perderse la actual. Se trata de una producción de Condetrespés dirigida al público adulto. Carlos Blanco, además de humorista, es un actor consolidado. En estos momentos se encuentra en proyección en los cines de Vilagarcía la película ‘Rondallas’, de la que forma parte. Además, cada vez que estrena una obra de teatro en el Auditorio cuenta con el favor del público, hasta el punto que incluso dobló funciones.