"As portas do horror", una exposición sobre los campos de concentración franquistas

Conocer la historia reciente y, sobre todo, aprender de ella es uno de los objetivos que mueve desde hace años a la Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía. De ahí que estos meses de enero y febrero lleguen cargados de propuestas variadas que tienen como nexo común la defensa de la libertad y la asunción de la "represión franquista como crime de lesa humanidade".

La primera parada en el calendario es el 29 de este mes. Será una jornada de evento doble. A las ocho de la tarde se inaugura en la Casa da Cultura de la Rúa do Río (antigua Rey Daviña) la exposición "As portas do horror. O Campo de Concentración de Camposancos". Es esta una muestra promovida por la ARMH del Campo de Concentración de Camposancos y la Fosa Común de Sestás, con la ayuda de la Secretaría de Memoria Democrática. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de febrero.

La exposición consta de tres partes. Una con paneles informativos con fotografías y documentos, otra a modo de guía sonoras y por último un vídeo documental que recoge los testimonios personales del maltrato a los presos. La muestra también dedica una parte importante a la represión de las mujeres, víctimas en muchos casos anónimas, pero que marcan una parte fundamental de la memoria democrática.

Estreno de "Lola"

Justo a continuación de la inauguración será el estreno del documental "Lola", dirigido por Antonio Caeiro, premiado como mejor director en el Festival de Cine de Ourense. La pieza audiovisual busca ser un antídoto contra el olvido y relata la historia de Dolores Blanco Rodal, una mujer de Cangas cuya vida daría un giro radical cuando tenía 15 años. Con más de 80 años recuerda la represión y tragedia vivida en su familia ante las cámaras de O Faiado da Memoria.

Otras actividades

Cabe recordar que el día 31 la Iniciativa Cidadá tiene preparado un sentido homenaje en el cementerio municipal de Rubiáns a tres mujeres represariadas en Vilagarcía. Será a las 12:30 horas y en honor a Josefa González Barreiro, Juana Núñez Quintáns y Pilar Fernández Seijo. "Persoas que foron nais, heroísmo, exemplo e símbolo de solidariedade, e que deixaron unha pegada de dignidade que impide o seu esquecemento", señalan desde el colectivo.

Juana, Josefa e Pilar, as vítimas da barbarie pola súa defensa da liberdade Más información

Ese mismo día, a las 14 horas, será el gran Xantar da Memoria en las instalaciones del Gato Negro (en Carril). Un encuentro que año tras año por esta época reúne a más de un centenar de personas comprometidas con la defensa de la memoria democrática. El coste es de 30 euros, que deben ingresarse en el número de cuenta de ABANCA ES66 2080 5067 1230 4005 5812 con el nombre de las personas participantes.