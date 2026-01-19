Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Abre el plazo para anotarse en Vilagarcía en el curso del certificado de competencias digitales en nivel iniciación

El número de plazas es de 20 y la inscripción es gratuita para mayores de 16 años

Olalla Bouza
19/01/2026 16:19
El aula Cemit está en el edificio de Matosinhos
Gonzalo Salgado
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Concello de Vilagarcía informa de que ya está abierto el plazo de inscripción para las pruebas para obtener la Certificación galega en competencias dixitais no nivel de Iniciación (ComDix), una acreditación homologada y que demandan muchas empresas y administraciones a la hora de contratar trabajadores. 

Las personas interesadas pueden anotarse a través de la web del Cemit hasta el 28 de enero. Los exámenes se realizarán los días 25 y 26 de febrero en las aulas de la red. En el caso de Vilagarcía, se trata de la emplazada en el Centro Municipal de Matosninhos. Se ofertan una veintena de plazas por cada localidad y la participación es gratuita y abierta a todas las personas mayores de 16 años. 

Para anotarse es necesario darse de alta como usuario en la web del Cemit, donde también están publicados los contenidos de las pruebas, así como la posibilidad de realizar un curso de autoformación para preparar el examen. Una vez publicada la lista de personas admitidas, habrá un plazo de diez días para renuncias y llamamiento de reservas. Quienes no acudan al examen sin antes renunciar recibirán una penalización.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Jéssica Bouzas durante el partido ante Hunter

Jéssica Bouzas se despide del Open de Australia en primera ronda
María Caldas
Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España

La banda caldense de indie-rock Igloo recurre al micromecenazgo para financiar su octavo disco
Fátima Pérez
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés

La plantilla de Urgencias del Hospital do Salnés se concentra para reclamar mejoras: "Somos el servicio 24/7"
Olalla Bouza
Curso reponedor Mancomunidade

La Mancomunidade reedita su curso de cajero reponedor con prácticas en supermercados de la comarca
A. Louro