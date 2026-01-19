Abre el plazo para anotarse en Vilagarcía en el curso del certificado de competencias digitales en nivel iniciación

El aula Cemit está en el edificio de Matosinhos Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía informa de que ya está abierto el plazo de inscripción para las pruebas para obtener la Certificación galega en competencias dixitais no nivel de Iniciación (ComDix), una acreditación homologada y que demandan muchas empresas y administraciones a la hora de contratar trabajadores.

Las personas interesadas pueden anotarse a través de la web del Cemit hasta el 28 de enero. Los exámenes se realizarán los días 25 y 26 de febrero en las aulas de la red. En el caso de Vilagarcía, se trata de la emplazada en el Centro Municipal de Matosninhos. Se ofertan una veintena de plazas por cada localidad y la participación es gratuita y abierta a todas las personas mayores de 16 años.

Para anotarse es necesario darse de alta como usuario en la web del Cemit, donde también están publicados los contenidos de las pruebas, así como la posibilidad de realizar un curso de autoformación para preparar el examen. Una vez publicada la lista de personas admitidas, habrá un plazo de diez días para renuncias y llamamiento de reservas. Quienes no acudan al examen sin antes renunciar recibirán una penalización.