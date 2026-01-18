Ravella invirtió 38.200 euros en ayudas a la creación de empresas durante el año pasado

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía otorgó un total de 38.200 euros en ayudas a la creación de empresas durante el año que acaba de finalizar. Así se recoge en el acta de una de las últimas Xuntas de Goberno Local, en la que se da cuenta de las solicitudes. El dinero destinado a esta partida era de 60.000 euros pero, durante el plazo establecido, fueron 20 las solicitudes presentadas, de las que dos fueron denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

De las concedidas, la mayor parte recibieron entre 805 euros (la más baja) y 2.500, cantidad mayoritaria. En el caso de las solicitudes denegadas, explican que no pueden ser consideradas de nueva creación. Ahora, queda un remanente de 21.736 euros, según aprobó el ejecutivo socialista en una de las últimas reuniones del ejercicio que acaba de finalizar.

Una situación similar se da en las ayudas para la contratación por cuenta ajena. También era de 60.000 euros la partida destinada a esta medida de fomento del empleo, pero finalmente se gastaron 38.500 euros, por lo que quedan 21.500 en remanente. En este caso, fueron 12 las solicitudes que se presentaron ante la administración municipal, pero una fue rechazada.