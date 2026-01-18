Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Ravella invirtió 38.200 euros en ayudas a la creación de empresas durante el año pasado

Fueron veinte las solicitudes que se presentaron, pero dos se rechazaron por no cumplir las bases

Olalla Bouza
18/01/2026 18:53
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía otorgó un total de 38.200 euros en ayudas a la creación de empresas durante el año que acaba de finalizar. Así se recoge en el acta de una de las últimas Xuntas de Goberno Local, en la que se da cuenta de las solicitudes. El dinero destinado a esta partida era de 60.000 euros pero, durante el plazo establecido, fueron 20 las solicitudes presentadas, de las que dos fueron denegadas por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

 De las concedidas, la mayor parte recibieron entre 805 euros (la más baja) y 2.500, cantidad mayoritaria. En el caso de las solicitudes denegadas, explican que no pueden ser consideradas de nueva creación. Ahora, queda un remanente de 21.736 euros, según aprobó el ejecutivo socialista en una de las últimas reuniones del ejercicio que acaba de finalizar. 

Una situación similar se da en las ayudas para la contratación por cuenta ajena. También era de 60.000 euros la partida destinada a esta medida de fomento del empleo, pero finalmente se gastaron 38.500 euros, por lo que quedan 21.500 en remanente. En este caso, fueron 12 las solicitudes que se presentaron ante la administración municipal, pero una fue rechazada.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Material de comunicaciones en A Pobra

A Pobra se blinda contra los apagones: Ultiman un plan que apuesta por los sistema de radio VHF
Olalla Bouza
Un momento del curso

Cómo manejar una carretilla: Ribeira forma a 13 personas para las demandas de las empresas
Olalla Bouza
El Arosa logró la victoria después de dos derbis

A la tercera fue la vencida
María Caldas
Imagen de la protesta realizada el lunes en el interior de la lonja de Tragove y liderada por las cofradías de Cambados y O Grove

La Federación Galega de Confrarías apela a la unidad contra el diario electrónico
Olalla Bouza