La ermita de Cortegada ya es todo un centro cultural

El director de Parques en la ermita, durante una excursión de O Faiado O Faiado da Memoria

La capilla de la Virxe dos Milagres de Cortegada va camino ya de convertirse en todo un centro cultural de referencia. Aunque ligado a temporadas de menos frío y lluvias, en sus primeros nueve meses de estreno ya acogió diversos eventos literarios, históricos o de divulgación patrimonial, entre otros.

La Xunta de Galicia, a través de un convenio entre la Consellería de Medio Ambiente (que gestiona el parque donde se encuentra el templo) y la de Cultura, está definiendo las posibles actividades a promover directamente por Parques Nacionais. Una de ellas ya está en marcha en estos momentos y pudo visitarse ya durante el verano. Se trata de la exposición de O Faiado da Memoria ‘Ecos de Cortegada’, que cuenta la historia de la isla, de su venta y de la expulsión de las familias que la habitaban, un desahucio que trascendió generaciones.

La muestra da a conocer la historia de estas personas y la interrupción de la vida en la aldea que supuso su expulsión, en 1907, para entregársela a un rey que jamás la ocupó. Son un total de once paneles, con imágenes y textos, pero también hay espacio para el audiovisual. Así, puede verse a Margarita Teijeiro, nieta de Pepa Ramos, una de las últimas habitantes de Cortegada.

La isla, aunque estuvo en manos privadas durante muchos años, siempre formó parte de los recuerdos de los descendientes de aquellos pobladores. También del pueblo de Carril. A manos públicas regresó en 2007 y, desde entonces, el número de personas que la visitan no deja de crecer, siendo precisamente uno de los objetivos de la administración darla a conocer.

Rehabilitación del templo

En el caso de la Xunta, en 2025 dio un paso más al finalizar la rehabilitación de la ermita, en la que se invirtieron 600.000 euros. Los conselleiros de Medio Ambiente y Cultura, Ángeles Vázquez y José López, visitaron la zona poco antes del verano para firmar un convenio de cara a dotar de contenido al nuevo centro de interpretación de la isla de Cortegada.

Desde entonces, ya fueron varios los colectivos que estuvieron en las instalaciones para realizar diversos eventos y actividades de divulgación del patrimonio cultural y natural, subvencionadas por Parques Nacionais. Se trata, por ejemplo, de la asociación Pés de Barro, o las entidades Alvamar, Alecrín y Corticata.

La capilla de la Virxe dos Milagres también albergó eventos como la presentación de la novela de María Oruña, ‘El albatros negro’, dentro de ‘Vilagarcía, cidade de Libro’, que promueve el Concello. La administración municipal también pone en marcha visitas a la isla, con el objetivo de darla a conocer entre los propios vilagarcianos, ya que durante muchas décadas permaneció inaccesible.

Con las vistas puestas en la aldea

La capilla también sirve de punto de encuentro con los colegios del entorno, que participan de manera voluntaria en el programa educativo y en las acciones de repoblación vegetal. Además, acogió charlas y explicaciones sobre el archipiélago, en el marco de las visitas guiadas a la isla.

Una de estas excursiones fue, precisamente, la que realizó O Faiado da Memoria, al poco de que la exposición llegase al templo. Estuvieron acompañados por el director de Parques Atlánticos, José Fernández Bouzas. Este resurgir de los Milagres llega tras un año de éxitos para la isla de Cortegada, que en 2025 batió récord de afluencia al recibir a 10.588 personas.

Los antiguos pobladores de Cortegada O Faiado da Memoria

La administración autonómica se marca como objetivo incrementar la presencia de personas de otros países, tanto en la isla situada frente a Carril como en Sálvora. Con la capilla como apoyo y funcionando como centro de divulgación, desde la administración autonómica señalan que no solo están trabajando en definir posibles actividades para este año, sino que también recuerdan que se trata de un espacio abierto, “a disposición de calquera entidade da área de influencia da illa interesada na organización de eventos culturais no templo”. Desde exposiciones a presentaciones de libros, pasando por proyecciones cinematográficas, recitales de poesía o talleres, entre otras posibilidades. Todo un mundo se abre desde unas puertas que antaño fueron lugar de peregrinación y que hoy orientan su mirada hacia otro secreto que esconde la isla: la antigua aldea. Escondidas entre la flora- y también la fauna- de un entorno espectacular, las viviendas y los hornos que quedan en pie también esperan, algún día, por una rehabilitación. Es un proyecto que tienen en mente en Parques Nacionais y que sería otro capítulo de una Cortegada con mucho aún que decir.