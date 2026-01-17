Mi cuenta

Vilagarcía

Varela expone al Club Faxilde las inversiones en el campo de A Pelada

La ampliación de la cubierta y la sustitución de la iluminación son algunas de las actuaciones

Olalla Bouza
17/01/2026 13:31
Reunión del gobierno local con el Faxilde
Un momento de la reunión
Concello
El alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, explicaron a los directivos del Club Faxilde las obras de mejora que se llevarán a cabo en el campo de A Pelada, en Sobrán, durante los próximos meses. Algunas de estas actuaciones fueron solicitadas por la propia entidad, así como por las personas usuarias de las instalaciones. Otras, explican fuentes municipales, estaban ya programadas por el departamento. En total, se invertirán 110.000 euros.

Una de las obras más demandadas es la reconstrucción del muro sur del campo, muy deteriorado. Además, se ampliará la cubierta, de tal forma que resguardará las gradas más allá de su superficie, con lo que se busca mejorar el confort de las personas espectadoras ante las inclemencias metereológicas. También será renovado el sistema de iluminación para alcanzar los 200 luxes, la cantidad que exige la Federación para acoger partidos de competiciones regionales.

Con fondos provinciales

Por último, se instalará una caseta habilitada como vestuario, con baños y duchas, junto a los vestuarios ya existentes, aumentando así la comodidad de los deportistas pero teniendo también en cuenta que hay equipos de categorías inferiores que cuentan con deportistas de la infancia en la misma formación.

Las mejoras, previstas para este año, se financiarán con fondos de la Diputación de Pontevedra que le corresponden a Vilagarcía y se suman a las mejoras ya hechas en 2025, como las labores de mantenimiento del campo de hierba artificial o la dotación de dos nuevas porterías.

