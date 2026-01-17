Los permisos para construir edificios ya superaron a los de vivienda unifamiliar en Vilagarcía durante el año pasado

Cartel de una promoción de viviendas en As Carolinas Gonzalo Salgado

La memoria elaborada por la Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía refleja un "bo momento" para la construcción, con la concesión de 183 licencias de obra mayor durante 2025, un tres por ciento más que las que se dieron en el año anterior y un 9 por ciento más que en 2023. Más allá de las cifras, lo más relevante, destacan fuentes municipales, es que los permisos de edificios comunitarios ya superan de forma notable a los concedidos para viviendas unifamiliares.

Se trata, explican, de una tendencia que se venía detectando en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, y que ahora se confirma como un indicativo de la "lenta pero continua recuperación do sector da construción, aínda que con cifras moi afastadas das do boom inmobiliario de hai dúas décadas", señalan desde Ravella.

Las terrazas de hostelería crecen en un 40%

En cuanto a las licencias de obras menores (instalación de placas solares, renovación de carpinterías exteriores, tejados, baños o cocinas, entre otras) también expresan, dicen desde el Concello, "ese bo momento da economía local, con números similares aos dos últimos exercicios". Así, en 2025 se concedieron 768 permisos, dos y medio al día; frente a los 781 de 2024; los 776 de 2023; o los 715 de 2022.

Lo que muestra un especial dinamismo es el ámbito vinculado a las licencias de actividades, que fueron 107 en 2025. Se trata de un crecimiento de un 33 por ciento con respecto al ejercicio anterior, "nunha clara tendencia á alza na serie histórico". Lo mismo sucedió con las solicitudes de licencias de terrazas de hostelería, que crecieron en un 40 por ciento con 15 nuevos permisos, frente a los nueve del anterior y los cinco de 2023. "Isto quere dicir que comercio e hostalería e, en xeral, o sector terciario, consolida o seu peso na economía local", apuntan desde Ravella.

Para el gobierno local, los datos de la Xerencia de Urbanismo reflejan "visiblemente a crenza dos cidadáns na súa propia cidade, o orgullo de pertenecer a Vilagarcía". Además, los socialistas consideran que se trata de un "refrendo ás políticas municipais en pro dun concello cada día máis atractivo para vivir e investir". En este sentido, señalan que dichas medidas van desde las humanización de calles y plazas ("O que tira da apertura de novos establecementos comerciais, hostaleiros e de servisos", dicen) a las iniciativas de fomento del empleo, como las ayudas a la contratación, formación o puesta en marcha de nuevos negocios. A todo esto, suman desde el equipo de Alberto Varela "os investimentos en servizos con financiación propia e cos fondos xestionados diante doutras administracións- entre os que destacan os europeos nas súas distintas vertentes: Feder, Next Generation e Agader- e a promoción da cultura, con actividades durante todo o ano.