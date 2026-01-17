Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía auxilia a un hombre que se cayó tras tropezar en una arqueta movida en la Praza de Galicia

Un tráiler causó daños en un muro al hacer un giro inadecuado

Olalla Bouza
17/01/2026 18:53
Vistas de la Praza de Galicia
Vistas de la Praza de Galicia
GonzaloSalgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Policía Local de Vilagarcía auxilió durante esa mañana a un hombre que se cayó en la Praza de Galicia, tras tropezar con una arqueta de canalización de pluviales que estaba algo levantada.

No es la primera vez que se producen este tipo de sucesos en este punto, tanto por tapas de registro levantadas como por adoquines movidos o rotos. De hecho, en más de una ocasión una caída en la calle acabó en los juzgados, con diferentes resultados.

Por otra parte, la Policía Local de Vilagarcía también se desplazó a la Avenida das Carolinas, donde un tráiler causó daños en el muro de una propiedad. Estaba descargando material en una superficie comercial cuando, al hacer un giro inadecuado, provocó que el semirremolque invadiese la acera, causando desperfectos en el cierre.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portonovo y Umia consiguieron ganar sus partidos

El Portonovo visita al CD Beluso con el objetivo de volver a sumar de tres
María Caldas
El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra

El Villalonga FC prepara San Pedro para recibir a un intratable y líder Atios
María Caldas
Uno de los edificios que se está construyendo

Los permisos para construir edificios ya superaron a los de vivienda unifamiliar en Vilagarcía durante el año pasado
Olalla Bouza
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía

O BNG pedirá o apoio do Pleno de Vilagarcía ás protestas da frota contra o regulamento europeo
Olalla Bouza