La Policía Local de Vilagarcía auxilia a un hombre que se cayó tras tropezar en una arqueta movida en la Praza de Galicia

Vistas de la Praza de Galicia GonzaloSalgado

La Policía Local de Vilagarcía auxilió durante esa mañana a un hombre que se cayó en la Praza de Galicia, tras tropezar con una arqueta de canalización de pluviales que estaba algo levantada.

No es la primera vez que se producen este tipo de sucesos en este punto, tanto por tapas de registro levantadas como por adoquines movidos o rotos. De hecho, en más de una ocasión una caída en la calle acabó en los juzgados, con diferentes resultados.

Por otra parte, la Policía Local de Vilagarcía también se desplazó a la Avenida das Carolinas, donde un tráiler causó daños en el muro de una propiedad. Estaba descargando material en una superficie comercial cuando, al hacer un giro inadecuado, provocó que el semirremolque invadiese la acera, causando desperfectos en el cierre.