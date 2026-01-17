Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Estas son as obras de teatro e danza en galego que se poderán ver en Vilagarcía este trimestre

O Concello e Agadic financian parte das entradas, que xa se poden adquirir a prezos reducidos

Olalla Bouza
17/01/2026 16:50
Representacion de 'Transeunte'
Representacion de 'Transeunte'
Concello
A Concellería de Cultura anuncia as novas obras que se poderán ver no Auditorio de Vilagarcía da man do convenio con Agadic. Dentro do ciclo da Rede Galega de Teatros e Auditorios, que para o segundo semestre da temporada traer á cidade tres representacións. A oferta será variada e para todo tipo de gustos, posto que haberá comedia e drama.

Mofa e Befa e Teatro do Noroeste porán o teatro, mentras que a danza contemporánea chegará da man da compañía Daniel Rodríguez. Como todas as actuacións organizadas a través da colaboración entre o Concello e a Agadic, as localidades teñen un prezo reducido de 5 euros. Ademais, hai entradas bonificadas a 3 euros para titulares do Caré Xove e persoas desempregadas. Os billetes xa se poden adquirir a través de Ataquilla e hai que sumar os gastos de xestión. De non esgotarse antes, o mesmo día das funcións no Auditorio. Todas as representacións celébranse en sábado e con horario de inicio ás 20 horas.

Horarios e títulos

O ciclo estréase o 7 de febreiro co espectáculo 'Os dous de sempre', na que Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira (Mofa e Befa) dan vida aos personaxes Pedriño e Rañolas, creados por Castelao, baixo a dirección de Quico Cadaval. O espectáculo é para público a partir de 13 anos.

A segunda proposta é a que presenta Teatro do Noroeste, un drama de máxima actualidade, escrito e dirixido por Eduardo Alonso e titulado 'Guerra'. Porase en escena o 21 de marzo e está dirixido a espectadores adultos.

A programación da actual tempada pecharase o 18 de abril coa posta en escena de 'Transeúnte', unha montaxe de danza contemporánea dirixida por Daniel Rodríguez e coproducida polo Centro Coreográfico Galego. Coa intervención de catro bailaríns e dous músicos, o espectáculo forma un diálogo entre a música, o canto e a danza tradicional coa danza contemporánea.

