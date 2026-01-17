Mi cuenta

Vilagarcía

Conduce por Ravella sin carnet y ebrio

La Policía Local de Vilagarcía lo investiga por dos delitos contra la seguridad viaria

Olalla Bouza
17/01/2026 13:19
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
Un coche fue interceptado a las 6 horas de la mañana cuando circulaba por la Avenida Juan Carlos I, en dirección a Ravella,  de forma errática. La Policía Local enseguida comprobó que su conductor y único ocupante era un joven, de 20 años de edad, con el permiso de conducción ya retirado tras perder todos los puntos, pese a que solo lo tiene desde 2024.

Además, presentaba signos externos de encontrarse bajo el influjo de bebidas alcohólicas, por lo que procedieron a practicarle la prueba correspondiente, que arrojó un resultado superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro espirado, siendo una infracción penal.

La Policía Local de Vilagarcía investiga ahora a este conductor por dos delitos contra la seguridad vial en concurrencia, lo que implica penas de manera sumatoria.

