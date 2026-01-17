Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

As mascotas reciben a bendición de San Antón na Parroquial de Vilagarcía

José Torrado presidiu o acto, no que participou a Protectora de Animais

Olalla Bouza
17/01/2026 19:36
Un momento del acto
Un momento del acto
Gonzalo Salgado
O atrio da igrexa parroquial Santa Baia de Arealonga acolleu hoxe a tradicional bendición de mascotas, que conta coa participación da Asociación Protectora de Animais de Vilagarcía. A entidade acudiu á cita, onde aproveita para mostrar os cans e gatos que están en adopción no refuxio de Pinar do Rei, unha forma de mostrar a súa labor a prol das adopcións responsables. O evento contou coa asistencia tranquila dos protagonistas, que recibiron a auga bendita da man de José Torrado. Cans e gatos demostraron levarse divinamente

Gato blanco muy atento
Gato blanco muy atento
Gonzalo Salgado
